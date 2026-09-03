Mendoza: sobreseyeron de manera definitiva a los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

Pese al planteo de la querella para rever el sobreseimiento, la Suprema Corte de Mendoza archivó la causa de los rugbiers. Foto: Captura

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el sobreseimiento definitivo de los rugbiers franceses, Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (23) en la causa por abuso sexual contra una joven ocurrido en julio de 2024.

El dictamen fue firmado por los magistrados José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser y a la resolución final se llegó por unanimidad según se dejó constancia en el documento. La noticia, además, fue confirmada por Rafael Cúneo Libarona, abogado de ambos deportistas.

Los rugbiers franceses habían sido sobreseídos en 2024 y ahora se confirmó la resolución judicial

La jueza de Garantías Eleonora Arenas dictó en diciembre de 2024 el sobreseimiento de los dos rugbiers franceses en la causa por abuso sexual. En su fallo, la magistrado indicó que los deportistas habían obtenido el consentimiento de la joven denunciante para tener relaciones sexuales y que no se había tratado de un hecho de violación.

Ante esta situación, la querella, liderada por la letrada Natacha Romano, presentó un recurso ante Casación para que la absolución no tuviera lugar ya que creía que había elementos en la causa que no habían sido analizados correctamente.

La causa por abuso sexual fue archivada por decisión de la Suprema Corte de Mendoza.

Asimismo, solicitó el apartamiento de los fiscales del caso Darío Nora y Daniela Chaler. No obstante, de acuerdo al planteo de los jueces, no había pruebas suficientes para sostener el argumento de la querellante y lo desestimaron. Ahora con el sobreseimiento definitivo de Hugo Auradou y Oscar Jegou no existen más instancias judiciales para ir en contra de los rugbiers en el marco de esta causa.

La denuncia por abuso sexual contra los rugbiers franceses

El hecho tuvo lugar 6 de julio de 2024 luego de un partido de Los Pumas contra el Seleccionado de Rugby de Francia, en la provincia de Mendoza. Según consta en la denuncia de la joven, ambos deportistas se fueron con ella al Hotel Diplomatic y allí mantuvieron relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Algunos días más tarde, ya con la acusación en manos de las autoridades judiciales, Auradou y Jegou fueron detenido en la provincia de Buenos Aires. Los deportistas tenían el objetivo de continuar con su gira por América del Sur. Sin embargo, eso no ocurrió. La Justicia de Mendoza imputó a ambos en una causa por el delito “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

Los rugbiers fueron detenidos en 2024 en Buenos Aires.

En declaración ante los fiscales, ambos admitieron que habían mantenido relaciones sexuales con la denunciante pero indicaron que en todo momento “habían sido consentidas” por la mujer. Asimismo, negaron que en ese encuentra “haya habido actos de violencia” perpetrados por ambos en contra de la joven.

Tras la determinación de la Justicia mendocina con su sobreseimiento en 2024, los dos rugbiers volvieron a Francia y continuaron con sus carreras. En el caso de Auradou actualmente juega en el Section Paloise y tiene un contrato hasta el año 2030. Por otro lado, Oscar Jegou en el club Stade Rochelais (La Rochelle) e incluso ha sido convocado por el Seleccionado francés en distintas ocasiones.