Tenía 39, era enólogo y vivía en Mendoza: qué pasó con el montañista argentino que murió en los Alpes franceses

Murió un argentino en los Alpes franceses: era de Mendoza. Foto: Redes Sociales

En horas de la tarde de este jueves 3 de septiembre, se reportó un brutal accidente en la cumbre de 3.192 metros de Aiguille du Peigne dispuesta en el macizo Mont Blanc en los Alpes franceses: dos argentinos cayeron de camino al ascenso del pico. Uno de ellos, Gabriel Ansiaume, murió en el acto luego de impactar contra una zona de hielo y rocas y su compañero, cuyo nombre aún no trascendió, fue trasladado de inmediato al Hospital Sallanches debido a severas heridas en el cuerpo. En el centro de salud se confirmó que sufrió un traumatismo de columna.

Las autoridades indicaron que Ansiaume habría perdido equilibrio en medio de la travesía y que pocos segundos después su compañero fue arrastrado hacia la pendiente. Ambos cayeron en una zona de muy difícil acceso, por lo que rescate requirió de horas de trabajo por parte de personal del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM). También intervino en el despliegue de emergencia el helicóptero 74.

Gabriel Ansiaume murió en el acto luego de impactar contra una zona de hielo y rocas. Foto: Redes

En este momento, las autoridades francesas se encuentran investigando el hecho para determinar con exactitud qué podría haber provocado el accidente de ambos montañistas.

El argentino que murió en los Alpes Franceses: quién era y a qué se dedicaba

Tras el rescate del cuerpo, rápidamente se comunicó la identidad del hombre como Gabriel Ansiaume. Se trata de un conocido enólogo y especialista en vinos de la provincia de Mendoza. De hecho, contaba con certificaciones internacionales y diversos cursos que avalaban su saber en el arte del vino y las bodegas.

Tenía 39 años y, desde hacía tiempo, se encargaba de coordinar Bodega Dos Familias de Luján de Cuyo. Asimismo, también estaba al mando de La Giostra Del Vino y contaba con un reciente proyecto personal llamado Rattus, un vino que combinaba sus gustos y englobaba su estilo.

Además, de Mendoza, Gabriel pasó gran parte de su vida en diversas ciudades de Francia con el objetivo de sumar experiencia laboral y conocimiento académico sobre la materia vitivinícola y la enología. Asimismo, era un gran fanático de los deportes naturales y del montañismo, actividades solía compartir con amigos.

Tenía 39 años y era especialista en vinos. Foto: Redes

Mendoza: sobreseyeron a los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

Los rugbiers franceses, Hugo Auradou y Oscar Jegou, ambos de 23 años, acusados de abuso sexual en 2024 fueron sobreseídos en la causa de manera definitiva este jueves por disposición de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integrada por José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser.

De esta manera, la causa fue cerrada y archivada. Las autoridades judiciales indicaron que no existen más instancias para ir contra de los deportistas en ese caso ya que no se encontraran pruebas concluyentes de su culpabilidad.

La denuncia se realizó el 6 de julio de 2024 luego de un partido de Los Pumas contra la Selección Francesa de Rugby en la provincia de Mendoza. Una mujer declaró ante la Justicia que ambos rugbiers se fueron con ella al Hotel Diplomatic y que allí mantuvieron relaciones sexuales sin su consentimiento. Por tal motivo, a las pocas horas, los deportivos fueron detenidos e imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.