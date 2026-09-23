Fue a operarse la rodilla y terminó abusada por el anestesiólogo: el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima con casi $100.000.000

La Cámara de Casación Penal condenó al médico a tres años y seis meses de prisión por abuso sexual simple. Foto: Freepik.

Una paciente de 72 años deberá recibir una indemnización de $97.000.000 luego de que la Justicia civil responsabilizara al anestesiólogo que fue denunciado por abusarla y también al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde ocurrió el episodio.

El hecho se produjo en octubre de 2021, cuando la mujer había ingresado al establecimiento para someterse a una operación de rodilla. La sentencia fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 34 y puso el foco no solo en lo ocurrido con la paciente, sino también en las advertencias que, según los testimonios incorporados al expediente, ya habían realizado trabajadores del hospital.

La paciente estaba sedada antes de una operación

La mujer se encontraba en el sector previo al quirófano cuando, de acuerdo con su denuncia, el anestesiólogo se acercó para realizarle controles antes de la intervención.

La paciente contó que en ese momento fue víctima de un abuso sexual. También explicó que quiso pedir auxilio, pero que se encontraba sedada y no tenía colocadas sus prótesis dentales, por lo que tenía dificultades para comunicarse.

Una enfermera llegó posteriormente al lugar y tomó conocimiento de lo sucedido. A raíz de la denuncia, la cirugía fue suspendida y la mujer se dirigió esa misma noche a realizar una presentación policial acompañada por familiares. El profesional negó la acusación y planteó que la medicación administrada podía haber afectado la percepción de la paciente sobre lo ocurrido.

Hospital Italiano de Buenos Aires. Foto: Hospital Italiano.

Qué dijeron los trabajadores del hospital

Durante la investigación declararon cinco integrantes del personal de enfermería. Sus testimonios fueron considerados relevantes porque describieron comportamientos anteriores del anestesiólogo que les habían llamado la atención.

Los trabajadores señalaron que el médico permanecía en ocasiones junto a pacientes que ya estaban sedadas y que cerraba las cortinas de los boxes mientras se encontraba a solas con ellas. También mencionaron haber observado a algunas mujeres en posiciones que consideraban llamativas para el estado en el que se encontraban.

Según los testimonios, esas situaciones habían sido comunicadas a superiores del establecimiento. Los empleados afirmaron que recibieron indicaciones para prestar especial atención al comportamiento del profesional.

La Justicia cuestionó la respuesta de la institución

Al analizar la responsabilidad del hospital, el juez Ignacio Rebaudi Basavilbaso consideró que no alcanzaba con evaluar únicamente la conducta del anestesiólogo.

Para el magistrado, las advertencias realizadas previamente por integrantes del personal debieron generar una respuesta concreta por parte de la institución. En ese sentido, cuestionó que se esperara a que una paciente efectuara una denuncia formal antes de tomar medidas.

El profesional negó la acusación y planteó que la medicación administrada podía haber afectado la percepción de la paciente sobre lo ocurrido. Foto: Freepik.

La sentencia sostuvo que el hospital incumplió su obligación de seguridad al no adoptar medidas eficaces frente a una situación de riesgo que, según el expediente, ya había sido advertida internamente.

El caso también tuvo consecuencias en la Justicia penal. La Cámara de Casación Penal condenó al médico a tres años y seis meses de prisión por abuso sexual simple y dispuso su inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.

Esa decisión, sin embargo, todavía no quedó firme. Actualmente existe un recurso de queja que debe ser resuelto por la Corte Suprema. Mientras tanto, la Justicia civil estableció el resarcimiento de $10.900.000 para la mujer y atribuyó responsabilidad tanto al profesional como al Hospital Italiano por los daños derivados del episodio.

Comunicado del Hospital Italiano de Buenos Aires tras el caso

“El Hospital Italiano informa que, ante los hechos que dieron origen a la denuncia, el profesional involucrado fue apartado de sus funciones y posteriormente desvinculado de la Institución”, comienza el documento.

“Desde el momento en que tomó conocimiento de la situación, el Hospital se puso a disposición de la persona afectada y de la Justicia, y colaboró con las autoridades competentes durante el proceso judicial. Asimismo, el Hospital cuenta con un Programa de Asistencia Social y protocolos institucionales para la prevención y actuación ante situaciones de violencia, orientados a la detección, la intervención y el acompañamiento de la víctima”, agrega.

Comunicado del Hospital Italiano de Buenos Aires tras el caso. Foto: Hospital Italiano

“Estos mecanismos contemplan, entre otros principios, la confidencialidad, la celeridad, la asistencia profesional y la no revictimización. Como parte de este abordaje, la Institución ha desarrollado procedimientos específicos de actuación: instancias de capacitación para mandos medios y sus equipos, y herramientas para quienes realizan la primera escucha”, añaden desde el Hospital Italiano.

“El Hospital lamenta profundamente lo sucedido y reafirma su compromiso de prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia, promoviendo un entorno seguro y de confianza para pacientes y para todas las personas que integran la comunidad hospitalaria”, finaliza el comunicado.