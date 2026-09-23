Lo recomiendan los jardineros: el árbol que florece 120 días al año, necesita pocos cuidados y aporta mucho color al jardín

El mirto chino se destaca por sus racimos de flores rosadas, que pueden permanecer en flor durante unos 120 días. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Hay plantas que ofrecen apenas unas semanas de floración y otras capaces de transformar un jardín durante varios meses. Entre estas últimas se encuentra el mirto chino, una especie ornamental conocida científicamente como Lagerstroemia indica que puede permanecer en flor durante aproximadamente 120 días al año.

Sus racimos de flores rosadas cubren las ramas y aportan un intenso atractivo visual durante la primavera y el verano. A esto se suma una característica especialmente valorada en jardinería: es una especie resistente y de mantenimiento relativamente sencillo.

La especie puede cultivarse como árbol o arbusto y alcanzar hasta 8 metros de altura en condiciones favorables. Foto: Unsplash.

Cuál es el árbol que florece durante 120 días al año y llena el jardín de color rosa

El mirto chino, también conocido como árbol de Júpiter o flor de crepé, puede cultivarse tanto como árbol como en forma de arbusto.

Cuando crece completamente, puede alcanzar entre 4 y 8 metros de altura, mientras que su copa puede adquirir una extensión similar. Esto permite que, además de aportar valor ornamental, pueda generar sombra en sectores amplios del jardín.

Su principal atractivo aparece durante la época de floración. Sus flores se agrupan en racimos y pueden presentar distintas tonalidades, entre ellas el rosa. De cerca, sus bordes ondulados recuerdan al papel crepé.

Una ubicación a pleno sol resulta clave para estimular una floración abundante durante el verano y el otoño. Foto: Unsplash.

La floración puede extenderse desde el verano hasta el otoño y alcanzar aproximadamente 120 días bajo condiciones favorables. Durante el invierno, en tanto, pierde sus hojas porque se trata de una especie caduca y entra en un período de reposo.

Mínimos cuidados y alta resistencia: por qué es la especie preferida de los jardineros

El mirto chino es una alternativa interesante para quienes buscan un árbol ornamental que no requiera cuidados constantes.

Su resistencia permite encontrarlo en jardines particulares, espacios públicos y zonas donde se priorizan plantas capaces de mantenerse en buenas condiciones con un mantenimiento moderado.

También es una especie versátil: puede plantarse como ejemplar individual, integrarse en grupos o utilizarse para generar sombra a medida que aumenta su tamaño.

El riego debe ser moderado, con mayor frecuencia durante los meses cálidos y menor cantidad de agua en invierno. Foto: Pinterest.

Condiciones de luz solar y ubicación óptima para potenciar su floración prolongada

Para conseguir una floración abundante, el mirto chino necesita sol pleno y varias horas de luz directa. Por eso, lo más conveniente es ubicarlo en un espacio exterior despejado.

La especie se adapta especialmente bien a temperaturas cálidas, aunque también tiene cierta resistencia frente al frío. Puede tolerar temperaturas de hasta aproximadamente -5 °C, si bien las heladas pueden dañar sus brotes y ramas más tiernas.

Por su crecimiento, también es importante elegir un lugar con suficiente espacio para que pueda expandir su copa sin quedar limitado por paredes, construcciones u otras plantas.

Riego moderado y resistencia: cómo mantenerlo sin complicaciones ni exigencias

El riego del mirto chino no necesita ser excesivo. La recomendación general es mantener el suelo con humedad suficiente, pero sin encharcarlo.

Un suelo fértil y con buen drenaje permite que el mirto chino desarrolle raíces fuertes y evita el exceso de humedad. Foto: Unsplash.

Durante la primavera y el verano puede necesitar una mayor cantidad de agua debido a las temperaturas y a la evaporación. En invierno, sus necesidades disminuyen porque la planta entra en reposo. Una forma sencilla de determinar cuándo volver a regar es comprobar los primeros centímetros del sustrato. Si todavía están húmedos, no es necesario agregar más agua.

Requisitos de suelo y drenaje adecuado para un desarrollo fuerte y saludable

Para crecer correctamente, el mirto chino necesita un terreno fértil y con buen drenaje. El exceso de agua puede perjudicar sus raíces, por lo que es importante evitar los suelos que permanezcan encharcados.

Una mezcla que combine tierra de jardín, arena gruesa, materia orgánica y algún componente que favorezca el drenaje puede proporcionar un ambiente adecuado para sus raíces.

La fertilización puede realizarse durante la primavera. Para favorecer la floración, puede utilizarse posteriormente un fertilizante con mayor proporción de fósforo. Por el contrario, abusar de fertilizantes ricos en nitrógeno puede provocar un crecimiento excesivo de hojas y reducir el protagonismo de las flores.

La poda ligera a finales del invierno ayuda a mantener la forma del árbol y favorece la floración de la siguiente temporada. Foto: Freepik

Claves de mantenimiento para asegurar que florezca durante 120 días al año

La poda debe ser moderada y enfocarse principalmente en mantener una estructura saludable. A finales del invierno se pueden eliminar ramas secas, dañadas o mal orientadas. Una poda posterior a la floración también puede ayudar a conservar la forma del ejemplar y prepararlo para la siguiente temporada.

En cuanto a las plagas, los ambientes excesivamente secos pueden favorecer la aparición de araña roja. El exceso de humedad y una mala circulación de aire, por su parte, pueden aumentar el riesgo de hongos y mildiú. Por eso, además de controlar el riego, es conveniente mantener una distancia adecuada respecto de otras plantas y garantizar una buena circulación de aire.

Con flores rosadas durante hasta 120 días, resistencia y pocos cuidados, el mirto chino se presenta como una alternativa ornamental para quienes buscan un jardín colorido durante buena parte del año. Su capacidad para crecer como árbol o arbusto también permite adaptarlo a distintos diseños y tamaños de espacios exteriores.