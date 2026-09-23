Tragedia en el Himalaya: el cambio climático detrás del devastador alud en Nepal

Vista aérea del río Trishuli fluyendo junto a edificios dañados y cubiertos de lodo tras las devastadoras inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra en Devighat, Nepal. Foto: REUTERS

Una catástrofe sin precedentes sacudió la frontera entre Nepal y China el pasado 26 de agosto. Una ladera montañosa en el Himalaya colapsó repentinamente, desencadenando una avalancha masiva de agua, hielo, rocas y lodo que arrasó con comunidades enteras a lo largo del río Trizuli.

Aunque las imágenes resultan impactantes, expertos señalan que no se trató de un evento meteorológico extremo aislado, sino de una catástrofe anunciada. Según el informe del grupo World Water Attribution, el calentamiento global ha estado debilitando la estructura de la montaña durante décadas.

Descongelamiento del permafrost: este suelo helado, que actúa como el cemento natural que mantiene unidas las rocas, se ha degradado a medida que el límite de congelación asciende 100 metros por década.

Retroceso glaciar: el glaciar Langtan Luring , epicentro de la tragedia, ha retrocedido medio kilómetro desde los años 90, dejando al descubierto roca inestable que permaneció bajo hielo durante milenios.

Calor extremo: los meses de julio y agosto de 2026 marcaron temperaturas récord en la región, exacerbando la inestabilidad del terreno.

El Himalaya representa la mayor reserva de hielo fuera de los polos y alberga 63.000 glaciares que son fundamentales para la supervivencia de millones de personas en Asia. Actualmente, esta región pierde cerca de 267.000 millones de toneladas de hielo al año. Lo ocurrido en Nepal funciona como una advertencia alarmante: el planeta se calienta y las comunidades que habitan los valles son las primeras en pagar el precio de esta transformación ambiental.