Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes: cuánto cuestan y qué incorporan los recientes modelos

Nuevos modelos de gafas inteligentes de Meta. Foto: Meta

Meta presentó sus nuevos modelos de gafas inteligentes, las cuales fueron desarrolladas en conjunto con Ray-Ban y Oakley.

La compañía de Mark Zuckerberg pretende superar los 100 modelos disponibles durante este año y apuesta por incorporar inteligencia artificial a dispositivos que pueden utilizarse sin sacar el celular del bolsillo.

La presentación incluye los Ray-Ban Meta Audio, que no tienen cámara y tienen un valor de US$ 349. Un segundo modelo con grabación de video en 3K que tiene un precio de US$ 449 y los Meta Ray-Ban Display, que incorporan una pantalla frontal y comienzan su expansión hacia nuevos países.

Nuevos modelos de gafas inteligentes de Meta. Foto: Meta

Ray-Ban Meta Audio

Los Ray-Ban Meta Audio están diseñados para quienes buscan utilizar las funciones de inteligencia artificial, escuchar música y atender llamadas sin llevar una cámara incorporada.

Las gafas estarán disponibles desde el 13 de octubre de 2026 y su precio será de US$349.

Ray-Ban Meta de tercera generación

La tercera generación de Ray-Ban Meta incorpora una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video en resolución 3K. El sistema también cuenta con seis micrófonos para capturar audio espacial.

Ray Ban Meta Gen 3. Video: Meta

El precio será de US$449 y dicho modelo ofrece registrar un momento, escuchar música, realizar llamadas o interactuar con un asistente de inteligencia artificial puedan hacerse directamente desde las gafas.

Meta Ray-Ban Display

Los Meta Ray-Ban Display son la alternativa que incorpora una pantalla frontal capaz de mostrar información directamente delante de los ojos.

Nuevos modelos de gafas inteligentes de Meta. Foto: Meta

La pantalla puede utilizarse para recibir indicaciones de navegación paso a paso, consultar notificaciones y participar en videollamadas mediante avatares fotorrealistas.