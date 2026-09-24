Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina: “Aún no pudimos reunirnos con el presidente”

Scaloni y su futuro al frente de la Selección Argentina. Foto: Captura de video.

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente sobre su futuro como entrenador de la Selección Argentina. Si bien no confirmó su continuidad, dejó abierta la puerta para extender su ciclo al frente del equipo.

A dos meses de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el técnico aseguró que mantiene la “predisposición máxima” para dialogar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. “Con respecto a lo mío no hay novedades, ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, afirmó Scaloni al referirse a las dudas que surgieron después de la final perdida el 19 de julio en Nueva Jersey.

Scaloni habló sobre su futuro y la Selección Argentina. Video: X/@TyCSports

También reconoció que necesitó tiempo para procesar la derrota y explicó que la incertidumbre sobre su continuidad estuvo relacionada con el impacto emocional que tuvo el partido ante España. “La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar”, explicó con su sinceridad habitual.

Al mismo tiempo, reconoció que perder la final fue un golpe importante para el plantel y el cuerpo técnico. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, estábamos a las puertas de ganar otro Mundial”, señaló.

Sin embargo, remarcó que su valoración sobre dirigir a la Selección Argentina no cambió. “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que existe voluntad para sentarse a conversar con Tapia. “Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, explicó.

La renovación del plantel de la Selección Argentina para los próximos amistosos

Más allá de su futuro, Scaloni también se refirió a la nueva convocatoria de la Selección Argentina para los próximos amistosos de la fecha FIFA. El entrenador anticipó que habrá algunos cambios en el plantel luego de la final del Mundial: “El indicio es lo que haría cualquier entrenador: se terminó un Mundial y creemos que es un lindo momento para que haya algo de recambio”.

Lionel Scaloni reconoció haber necesitado tiempo para recuperarse de la derrota en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

De todos modos, aclaró que la renovación no implicará una ruptura con la base del equipo. “La mayoría va a seguir estando, algunos no”, señaló.

Scaloni comparó el proceso con lo ocurrido después del Mundial de Rusia 2018 y explicó que las decisiones apuntan exclusivamente a las necesidades de la Selección. “Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018. Trabajamos para la Selección, no para nadie en personal. Es lo que teníamos que hacer y esperemos que pueda dar sus frutos”, concluyó.

Por ahora, el futuro de Scaloni al frente de la Selección Argentina permanece abierto. El entrenador dejó claro que tiene intención de continuar, pero la definición dependerá de la conversación pendiente con Claudio Tapia.