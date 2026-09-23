comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Despedida de Messi de la Selección argentina: quién es el único campeón del mundo en Qatar que no estará en el Monumental

Entre convocados e invitados, serán 25 de los 26 futbolistas que levantaron la Copa en el Lusail y le dieron la tercera estrella al fúbtol argentino. De quién se trata.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campeones del mundo. Foto: Reuters
Campeones del mundo. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El último tango” de Lionel Messi en la Selección argentina, el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental, tendrá a casi todos los campeones del mundo en Qatar 2022, quienes le dieron al fútbol argentino la tan ansiada tercera estrella.

De los 26 convocados a la gran cita del fútbol mundial, hace cuatro años, entre convocados e invitados, solo faltará Alejandro “Papu” Gómez.

Papu Gómez. Foto: NA
Papu Gómez. Foto: NA

El futbolista surgido de las inferiores de Arsenal formó parte de la conquista en Medio Oriente con dos presentaciones: primero, titular en el debut ante Arabia Saudita, que terminó siendo un duro golpe para los de Scaloni, mientras que luego ingresó desde el banco de suplentes en la victoria ante Australia, en los octavos de final.

Una molestia en el tobillo derecho lo marginó de los partidos en las instancias decisivas, pero puede destacar que tiene el honor de ser uno de los pocos jugadores argentinos que saben lo que pesa la Copa del Mundo.

Contenido Recomendado

Entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina:cuándo salen, precios y cómo comprar

Entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina: cuándo salen, precios y cómo comprar

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina:“Pensé que ya se había retirado”

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: “Pensé que ya se había retirado”
Alejandro Papu Gómez. Foto: Instagram @papugomez_official
Alejandro Papu Gómez. Foto: Instagram @papugomez_official

El alejamiento de la Selección y su presente

Tras la Copa del Mundo, no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni, lo que dio lugar a múltiples versiones sobre un distanciamiento con el plantel. Sin embargo, ninguno de los protagonistas aclaró lo sucedido, por lo que solo quedó en teorías conspirativas de redes sociales.

Posteriormente, el ex jugador del Catania y San Lorenzo, entre otros, fue sancionado por doping positivo (presencia de terbutalina) correspondiente a un control previo al certamen mundialista, lo que afectó su continuidad profesional en Europa.

Cumplió la suspensión el 18 de octubre de 2025, y regresó a la competencia el 22 de noviembre de ese año, en un partido de la Serie B entre Padova y Venezia, tras 776 días sin jugar.

Alejandro "Papu" Gómez es nuevo jugador del Calcio Padova, de la Serie B. Foto: X @PadovaCalcio

Tras su nuevo paso por el Calcio, este miércoles se concretó su pase al Forte Virtus, club de la segunda división de la liga de los Emiratos Árabes Unidos, y a sus 38 años, el volante creativo continúa jugando y buscando nuevos horizontes.

Sin embargo, por alguna razón vinculada a lo extradeportivo, el Papu no estará ante Benín en el estadio de River para uno de los encuentros amistosos más importantes de la historia de nuestro fútbol.

Lionel MessiAmistoso internacional FIFASelección ArgentinaMundial Qatar 2022Alejandro Papu Gómez
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Colapinto tras las amenazas a Gasly:“Franco dejará de hablar con todos”

    Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Colapinto tras las amenazas a Gasly: “Franco dejará de hablar con todos”

  2. La AFA confirmó la sanción contra Boca por el partido con Vélez en la Copa Argentina:quién jugará con Racing

    La AFA confirmó la sanción contra Boca por el partido con Vélez en la Copa Argentina: quién jugará con Racing

  3. Video:un influencer se animó a pelear contra un robot de 100.000 dólares y terminó en la lona tras una patada

    Video: un influencer se animó a pelear contra un robot de 100.000 dólares y terminó en la lona tras una patada

  4. Brilló en Independiente, jugó en la Premier League y tras el retiro abrió una pizzería:de quién se trata

    Brilló en Independiente, jugó en la Premier League y tras el retiro abrió una pizzería: de quién se trata

  5. Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero:de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

    Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero: de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

En Nueva York: así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

La exdiputada Cristina Guzmán denunció una nueva plantación de cannabis en Jujuy:“La marihuanera con sus cinco naves”

Economía

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Crisis autopartista: dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

Internacionales

Tensión en la ONU:el presidente de Irán acusó a Israel y a EE.UU. de terrorismo y el representante de Trump abandonó el recinto

Tensión en la ONU: el presidente de Irán acusó a Israel y a EE.UU. de terrorismo y el representante de Trump abandonó el recinto

Interpol busca a un argentino desaparecido en Italia:no hay rastros del hombre de 42 años hace tres meses

Cuidar casas en Mónaco:cómo vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Ya buscan voluntarios para trabajar 6 horas en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres