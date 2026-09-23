Despedida de Messi de la Selección argentina: quién es el único campeón del mundo en Qatar que no estará en el Monumental

Campeones del mundo. Foto: Reuters

El “último tango” de Lionel Messi en la Selección argentina, el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental, tendrá a casi todos los campeones del mundo en Qatar 2022, quienes le dieron al fútbol argentino la tan ansiada tercera estrella.

De los 26 convocados a la gran cita del fútbol mundial, hace cuatro años, entre convocados e invitados, solo faltará Alejandro “Papu” Gómez.

Papu Gómez. Foto: NA

El futbolista surgido de las inferiores de Arsenal formó parte de la conquista en Medio Oriente con dos presentaciones: primero, titular en el debut ante Arabia Saudita, que terminó siendo un duro golpe para los de Scaloni, mientras que luego ingresó desde el banco de suplentes en la victoria ante Australia, en los octavos de final.

Una molestia en el tobillo derecho lo marginó de los partidos en las instancias decisivas, pero puede destacar que tiene el honor de ser uno de los pocos jugadores argentinos que saben lo que pesa la Copa del Mundo.

Alejandro Papu Gómez. Foto: Instagram @papugomez_official

El alejamiento de la Selección y su presente

Tras la Copa del Mundo, no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni, lo que dio lugar a múltiples versiones sobre un distanciamiento con el plantel. Sin embargo, ninguno de los protagonistas aclaró lo sucedido, por lo que solo quedó en teorías conspirativas de redes sociales.

Posteriormente, el ex jugador del Catania y San Lorenzo, entre otros, fue sancionado por doping positivo (presencia de terbutalina) correspondiente a un control previo al certamen mundialista, lo que afectó su continuidad profesional en Europa.

Cumplió la suspensión el 18 de octubre de 2025, y regresó a la competencia el 22 de noviembre de ese año, en un partido de la Serie B entre Padova y Venezia, tras 776 días sin jugar.

Alejandro "Papu" Gómez es nuevo jugador del Calcio Padova, de la Serie B. Foto: X @PadovaCalcio

Tras su nuevo paso por el Calcio, este miércoles se concretó su pase al Forte Virtus, club de la segunda división de la liga de los Emiratos Árabes Unidos, y a sus 38 años, el volante creativo continúa jugando y buscando nuevos horizontes.

Sin embargo, por alguna razón vinculada a lo extradeportivo, el Papu no estará ante Benín en el estadio de River para uno de los encuentros amistosos más importantes de la historia de nuestro fútbol.