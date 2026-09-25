Despedida de Messi, camiseta histórica y un detalle inesperado: cómo será la última casaca del 10 con Argentina

Despedida de Messi, camiseta histórica y un detalle inesperado Foto: Instagram @leomessi

La cuenta regresiva ya comenzó. La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá un elemento que convertirá aquella noche en una postal eterna: una camiseta creada especialmente para su última presentación con la Albiceleste.

La indumentaria será utilizada el próximo martes 6 de octubre, cuando el conjunto nacional enfrente a Benín en un amistoso programado para las 20 en el Estadio Monumental. Allí, el capitán cerrará un ciclo extraordinario y volverá a vestir el número 10 ante más de 85.000 espectadores.

No se trata simplemente de una variante del uniforme habitual. La nueva prenda fue concebida como una pieza conmemorativa, con referencias directas a la identidad argentina, la trayectoria del rosarino y el legado deportivo que construyó durante más de dos décadas.

Cómo es la camiseta especial que usará Messi en su despedida

El diseño conserva los colores celeste y blanco, pero modifica la distribución de los tradicionales bastones verticales. La camiseta presenta dos grandes franjas celestes y una sección blanca más angosta en la parte central, acompañadas por una composición inspirada en el Sol de Mayo.

El símbolo nacional ocupa un lugar destacado y se extiende visualmente desde el frente hacia los laterales y la parte posterior. De esta forma, la bandera argentina queda integrada en una prenda pensada para representar tanto al país como al futbolista que marcó una época.

El diseño, cargado de símbolos nacionales y detalles dorados, acompañará al capitán Foto: Instagram @leomessi

Otro de sus elementos más llamativos es la presencia del color dorado, utilizado en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, el apellido del jugador, el número 10 y diferentes terminaciones. La elección busca reforzar el carácter histórico de la ocasión y recordar los títulos conquistados por el capitán con la Selección.

La casaca también presenta el emblema personal de Messi en reemplazo del tradicional logotipo de Adidas. A ello se suma un distintivo conmemorativo que reúne el número 10, ramas de laureles y el Sol de Mayo.

Una colección completa para una noche irrepetible

La camiseta de juego no será la única pieza creada para el homenaje. La colección denominada MESSI x ADIDAS x AFA incluye indumentaria especial para distintos momentos de la jornada.

Además de la casaca principal, fueron presentados el short, las medias, la ropa de salida al campo y la camiseta prematch. Los arqueros, por su parte, contarán con un modelo predominantemente verde que mantendrá los detalles de la línea conmemorativa.

El 6 de octubre, Lionel Messi vestirá por última vez el celeste y blanco Foto: Instagram @leomessi

El propio Messi había anticipado una parte del diseño a través de sus redes sociales. Allí publicó un video de la camiseta junto a una frase tan breve como contundente: “Último partido... Una camiseta para toda la vida”. Días después, la marca deportiva difundió las imágenes completas de la colección.

La expectativa generada entre los hinchas fue inmediata. La combinación conformada por el Sol de Mayo, los tonos dorados y el símbolo personal del capitán convirtió la indumentaria en un objeto destinado a ocupar un lugar especial entre los recuerdos de los fanáticos argentinos.

Messi jugará solamente el último amistoso de la fecha FIFA

Antes del homenaje, el seleccionado conducido por Lionel Scaloni disputará otros dos encuentros. El primero será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el Monumental.

Messi no participará de esos compromisos y quedará disponible exclusivamente para el amistoso frente a Benín. La misma planificación alcanza a Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes se incorporarán para el cierre del ciclo del capitán.

La Selección Argentina presentó la indumentaria especial que utilizará Lionel Messi en su último partido Foto: Instagram @leomessi

Scaloni reconoció que impulsó la realización del homenaje durante esta ventana internacional y definió lo que se vivirá en Núñez como “melancolía pura”. El entrenador destacó que será una última oportunidad para disfrutar del talento de un futbolista al que consideró prácticamente imposible de dirigir por su capacidad dentro del campo.

Entradas agotadas y un Monumental preparado para la emoción

La magnitud del acontecimiento también quedó reflejada en la venta de localidades. Los precios oficiales fueron desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para las plateas más costosas, sin contemplar el cargo adicional por servicio.

La demanda superó todas las previsiones y los lugares disponibles se agotaron rápidamente. El Monumental estará completo para acompañar el último capítulo de Messi con la camiseta argentina, en una jornada que incluirá un homenaje y la presencia de integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Según las cifras difundidas en la previa, el encuentro será el partido número 208 de Messi con la Selección Mayor. El rosarino llegará a esa presentación con 125 goles, 68 asistencias y una colección de títulos que transformaron para siempre su relación con el público argentino.