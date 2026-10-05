Los veterinarios coinciden sobre los gatos: “No todos disfrutan que los acaricien en cualquier parte del cuerpo”. Foto: Pinterest

Los gatos pueden demostrar afecto de muchas maneras, pero eso no significa que disfruten cualquier tipo de contacto físico. Cada animal tiene su propia personalidad y sus propias preferencias, por lo que es importante observar su comportamiento antes de acariciarlo, según afirman los veterinarios.

Las recomendaciones sobre manejo felino destacan que la interacción debería realizarse respetando las señales del animal y permitiéndole alejarse cuando ya no quiera contacto. Forzar una caricia o sujetarlo para continuar puede generarle estrés.

Las zonas donde suelen disfrutar más las caricias

Como regla general, muchos gatos aceptan mejor las caricias suaves en determinadas zonas de la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Entre los lugares que suelen resultar más agradables se encuentran las mejillas, el mentón, la parte superior de la cabeza y la zona del cuello y los hombros. Algunos también disfrutan las caricias detrás de las orejas, sobre el lomo o en los costados.

A no todos los gatos les gustan las caricias, por eso es importante saber cuándo parar. Foto: Pinterest

Sin embargo, esto no significa que todos los gatos reaccionen de la misma manera. Un animal puede buscar activamente que le acaricien la cabeza mientras otro puede preferir que simplemente lo acompañen sin tocarlo.

Por eso, más que seguir una regla fija, lo importante es observar la respuesta individual de cada gato.

La panza no siempre es una invitación a acariciar

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando el gato se coloca boca arriba y deja su abdomen expuesto.

Aunque pueda parecer una invitación a tocarlo, mostrar la panza suele ser una señal de que el animal se siente seguro y cómodo en presencia de la persona, no necesariamente que quiera recibir caricias en esa zona.

El abdomen es una parte vulnerable del cuerpo y muchos gatos no disfrutan que se lo toquen. Algunos incluso pueden intentar agarrar la mano con las patas, morder o alejarse si la persona insiste.

Existen excepciones: algunos gatos sí toleran o disfrutan las caricias en la panza. Por eso, nuevamente, la clave está en observar al animal y no asumir que todos reaccionarán igual.

Las patas, la cola y otras zonas pueden generar rechazo

Además del abdomen, hay otras partes del cuerpo que muchos gatos prefieren que no sean manipuladas durante una sesión de caricias.

Las patas y la cola suelen encontrarse entre las zonas que menos disfrutan. También pueden incomodarse si se les toca alrededor de los ojos, la nariz, la boca o las orejas.

La parte posterior del cuerpo y la base de la cola también pueden provocar distintas respuestas dependiendo del animal. Algunos gatos buscan activamente que los acaricien allí, mientras que otros reaccionan con incomodidad.

Cómo saber si el gato quiere continuar

El lenguaje corporal es una de las principales herramientas para saber si el animal está disfrutando del contacto.

Si permanece relajado, se acerca voluntariamente, se frota contra la mano o vuelve a buscar contacto después de una pausa, son señales compatibles con una interacción que está resultando agradable.

Por el contrario, hay que detenerse si intenta alejarse, cambia su postura, aplana las orejas, muestra signos de tensión, bufa, gruñe o intenta morder. Las señales de estrés también pueden incluir pupilas dilatadas y una postura corporal más encogida.