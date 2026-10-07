Derribo del árbol de la abuela: el impacto del muro fronterizo en la biodiversidad y el activismo ambiental local

El álamo centenario se encontraba en Lochiel, Arizona, y era el último de un grupo de cuatro que había sobrevivido a las obras del muro. Foto: Google Gemini.

La emblemática lucha para preservar un histórico álamo en Arizona llegó a su fin cuando el árbol conocido como “el árbol de la abuela” fue derribado para avanzar en la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Este suceso subraya las tensiones entre el desarrollo de infraestructuras y la conservación del medioambiente, un tema cada vez más relevante en las políticas nacionales e internacionales.

Derribo del árbol de la abuela: impacto ambiental

El álamo centenario se encontraba en Lochiel, Arizona, y era el último de un grupo de cuatro que había sobrevivido a las obras del muro ordenadas por la administración Trump. Este árbol se había convertido en un símbolo de resistencia para los activistas ambientales, quienes advirtieron sobre los graves efectos ambientales que la construcción del muro está causando en la región. La pérdida de este árbol no solo afecta a la biodiversidad local, sino que también representa un golpe a los esfuerzos comunitarios para proteger su entorno.

El Servicio Forestal de EE.UU. anunció recientemente cierres en zonas de Arizona por las obras del muro, que durarán hasta enero de 2029. Foto: EFE

Durante 70 días, un grupo de ambientalistas protegió al árbol, realizando una vigilia para protestar contra su tala. Esta vigilia no solo era una muestra de resistencia, sino también una llamada de atención sobre las decisiones políticas que priorizan las construcciones sobre el ecosistema. Sin embargo, la intervención de la Patrulla Fronteriza permitió a los trabajadores del muro talar el árbol, resultando en la detención de varios manifestantes y algunos heridos, según informó el medio Arizona Luminaria.

Reacciones políticas y sociales

La congresista Adelita Grijalva ha sido una ferviente defensora del árbol, criticando el despliegue de fuerzas y las implicaciones ambientales de esta obra que considera “inútil e imprudente”. Según Grijalva, el gasto en el muro refleja una gestión deficiente de los fondos públicos por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Sus declaraciones han resonado en varios sectores de la sociedad que cuestionan la efectividad de estas infraestructuras en garantizar la seguridad nacional.

El Servicio Forestal de EE.UU. anunció recientemente cierres en zonas de Arizona por las obras del muro, que durarán hasta enero de 2029, alegando motivos de “salud y seguridad pública”. Grijalva ha cuestionado estos cierres, advirtiendo que obstaculizan la vigilancia ciudadana y afectan negativamente al medioambiente. Este tipo de restricciones no solo limita el acceso a las áreas naturales, sino que también reduce la capacidad de monitoreo por parte de las comunidades locales.

Impacto cultural y ambiental

En otro incidente relacionado, en mayo pasado, un contratista del Departamento de Seguridad Nacional dañó un sitio arqueológico de mil años de antigüedad en territorio de la Nación Tohono O’odham. Este evento no solo resalta el impacto negativo continuo que la construcción del muro está teniendo en las áreas fronterizas, sino que también pone en evidencia la falta de consideración hacia el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.

Grijalva enfatiza que aunque las administraciones cambian, los daños ocasionados por las políticas actuales pueden ser irreparables, como lo demuestra la desaparición del histórico árbol de la abuela. La tala de este árbol simboliza la pérdida de un legado natural y cultural que difícilmente podrá ser reemplazado, destacando la necesidad urgente de reconsiderar las estrategias de desarrollo que afecten al medioambiente.