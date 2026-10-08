Conducía borracha, comenzó a girar en círculos con su auto en frente de un juzgado y terminó detenida

La mujer de 67 se encuentra imputada por "conducir bajo los efectos del alcohol". Foto: Captura Canal 26

Una secuencia de no creer. Una mujer de 67 años protagonizó uno de los videos más polémicos de las últimas horas a bordo de su propio vehículo. El hecho ocurrió en el estado de Indiana, Estados Unidos, este martes 6 de octubre en horas de la tarde.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jennings fue la que compartió el video del episodio en sus redes sociales para advertir sobre lo sucedido y rápidamente la noticia trascendió internacionalmente.

La Policía estadounidense confirmó que la mujer ya se encuentra arrestada e imputada por los delitos de “conducir bajo los efectos del alcohol” y por circular sabiendo conscientemente que podía ser un peligro para la sociedad.

Secuencia del horror: así es el video de una mujer que arrestaron por conducir borracha en Estados Unidos

Según la información que trascendió por parte de la Oficina del Sheriff, la mujer conducía un vehículo Chevrolet Impala y, de un momento a otro, subió a la vereda y comenzó a girar en círculos una y otra vez en la entrada del juzgado de Jennings.

Una mujer de 67 años fue arrestada por circular borracha en Estados Unidos Video: Oficina del Sheriff de Jennings

La secuencia, que dejó a los vecinos atónitos por lo que estaban viendo, duró casi 1 minuto hasta que finalmente la mujer logró frenar el automóvil.

Después de arrestarla, desde la oficina del Sheriff publicaron un comunicado y le recomendaron a las personas una serie de medidas para tener en cuenta ante de subir a un vehículo y conducir.

“Si has tomado, por favor, no conduzcas. Los animamos a todos a divertirse con responsabilidad y a que siempre organicen cómo regresar a casa de forma segura si han bebido”, expresaron en la publicación difundida en redes sociales.

Por el momento, los agentes de Policía decidieron no difundir el nombre de la mujer, aunque se procederá a su declaración indagatoria formal para conocer su versión de los hechos.

Estrepitoso choque de una mujer generó preocupación en Indiana, Estados Unidos. Foto: Captura Canal 26

Una mujer fue acusada de robar y estafar a turistas borrachos en Miami

Recientemente una mujer de 29 años llamada Dasheona Ford fue arrestada en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras ser acusada de robar, golpear y estafar a turistas y jóvenes borrachos.

La investigación policial indicó que Ford operaba con un cómplice: un taxista identificado como Reynoso Osias, de 48 años de edad. El modus operandi de la pareja consistía en aguardar en la puerta de boliches y clubes nocturnos a personas ebrias y atacarlos para luego robarles sus pertenencias. Entre el motín que hallaron los policías en su vivienda se encuentran: celulares, dinero y otros objetos de valor.

De acuerdo al medio NBC Miami, en este momento, Dasheona Ford enfrenta una docena de cargos delictivos tales como: robo a mano armada, fraude organizado, lavado de dinero y uso de tarjeta de crédito de manera ilegal.

En tanto, su cómplice Osias fue detenido previamente, en septiembre de 2026. El sujeto terminó siendo interceptado por las autoridades policiales en la calle Washington de la ciudad de Miami. En el auto del sospechoso, los efectivos hallaron más de ocho dispositivos móviles robados.