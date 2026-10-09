Impresora para la oficina: ¿qué pesa más, el precio del equipo o el costo por página?

Impresora de oficina Foto: Cedida por anunciante

¿Cuánto imprime realmente tu oficina cada semana y cuánto de ese gasto termina quedando fuera del precio de compra de la impresora? Para elegir un equipo destinado al trabajo diario, mirar solamente cuánto cuesta al principio puede dejar afuera una parte importante de la ecuación. El volumen de documentos, el rendimiento de los cartuchos y las funciones que agilizan tareas repetitivas también forman parte del costo de uso.

El costo continúa después de la compra

En una oficina, la impresora suele utilizarse para documentos, formularios, facturas, copias, informes y otros materiales que pueden acumular muchas páginas durante el mes. Por eso, el primer dato que conviene revisar es el costo por página.

Para calcularlo, hay que relacionar el precio del consumible con el rendimiento declarado por el fabricante. No alcanza con saber cuánto cuesta un cartucho. También importa cuántas páginas permite imprimir bajo la metodología utilizada para establecer ese rendimiento.

Los cartuchos de alto rendimiento pueden modificar esta comparación porque están pensados para obtener una mayor cantidad de impresiones antes del reemplazo. De todos modos, el rendimiento real puede variar según el contenido de cada página, la configuración de impresión y otros factores. La comparación tiene que hacerse entre equipos y consumibles concretos.

El precio inicial, entonces, es solamente uno de los componentes. Un equipo más económico puede tener una estructura de consumibles diferente de la de otro con mayor capacidad. La decisión requiere mirar ambas cosas en conjunto.

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Las funciones que reducen tareas repetitivas

El segundo grupo de factores tiene que ver con las funciones de la multifunción. En una oficina, una impresora con escáner con alimentador automático puede ser relevante cuando hay que digitalizar varias hojas consecutivas.

En lugar de colocar cada página manualmente sobre el vidrio, el alimentador permite cargar un conjunto de documentos y procesarlos de manera más práctica en una impresora con escáner. Para un estudio contable o una oficina administrativa, esta función puede tener impacto en la rutina cotidiana aunque no aparezca reflejada directamente en el costo por página.

El dúplex automático también merece atención. Permite imprimir o escanear las dos caras de una hoja cuando el equipo y el documento son compatibles con esa función. Para trabajos que utilizan ambas caras, puede reducir intervenciones manuales y hacer más sencilla la gestión de documentos.

Estas características no reemplazan la comparación de consumibles. La complementan. Una oficina puede tener un costo por página atractivo y, al mismo tiempo, perder tiempo en tareas manuales si el equipo carece de funciones necesarias para su flujo de trabajo.

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Red, Wi-Fi y capacidad de trabajo

La conexión también cambia la experiencia de uso. Cuando varias computadoras necesitan utilizar la misma impresora, la conexión de red permite integrar a la infraestructura de la oficina sin depender de que un único equipo permanezca conectado.

El Wi-Fi puede resultar útil cuando se busca una instalación más flexible, mientras que una conexión de red cableada puede integrarse a determinados esquemas de trabajo. La elección depende de cómo esté organizada la oficina y de qué conexiones admita el modelo.

Después aparecen la velocidad de impresión y la capacidad de la bandeja. Si se imprimen documentos constantemente, tener que cargar papel con demasiada frecuencia puede convertirse en una tarea adicional. La velocidad también adquiere importancia cuando varias personas necesitan imprimir durante períodos de actividad intensa.

No se trata de buscar el número más alto en cada especificación. Una oficina que imprime pocos documentos no necesariamente necesita la misma capacidad que otra con un flujo constante. El equipo debe responder al volumen real de trabajo.

El equipo según el tipo de oficina

En un estudio contable, el volumen de documentación puede hacer que el costo de los consumibles tenga un peso considerable. Además del rendimiento de los cartuchos, pueden ser importantes el alimentador automático, el dúplex y la posibilidad de compartir el equipo entre varias computadoras.

En un consultorio, el escenario puede ser diferente. La impresión puede combinar documentos administrativos, formularios y copias, mientras que el escáner puede utilizarse para digitalizar documentación. En este caso, las funciones adicionales tienen que evaluarse según la frecuencia con la que realmente se utilizan.

En una pyme con varias computadoras, la conexión de red puede adquirir mayor relevancia. Compartir una impresora entre distintos puestos evita pensar el equipo como un dispositivo ligado exclusivamente a una computadora. También conviene observar la capacidad de papel y la velocidad si la demanda es frecuente.

Las señales que conviene revisar

Hay algunas características que deberían llamar la atención antes de comprar. Una de ellas son los cartuchos de bajo rendimiento cuando la oficina tiene un volumen elevado de impresión. Otro punto es la ausencia de alimentador automático en equipos destinados a digitalizar documentos de varias páginas.

También conviene revisar si el dúplex es automático o requiere intervención manual, qué opciones de conexión ofrece el equipo y cuál es la capacidad de sus bandejas. La ficha técnica permite detectar estas diferencias antes de tomar una decisión.

Para comparar alternativas, sirve proyectar el uso durante tres años. El cálculo puede incluir el precio inicial, la cantidad estimada de páginas, los consumibles necesarios y las funciones que realmente se van a utilizar.

En ese análisis pueden aparecer ejemplos como una impresora HP 9020, dentro de una categoría de multifuncionales orientadas al trabajo de oficina, y una impresora con escáner como referencia de equipos más básicos. La diferencia no debería evaluarse solamente por la marca o por el precio inicial, sino por las necesidades que cada oficina tiene que cubrir.

La clave es calcular antes de comprar. Si el volumen de impresión es alto, el costo por página y el rendimiento de los cartuchos pueden pesar cada vez más con el paso del tiempo. Si el volumen es moderado, las funciones del escáner, el alimentador, el dúplex y la conectividad pueden ser determinantes para la rutina.

Por eso, antes de elegir una impresora para la oficina, conviene proyectar el costo total a tres años y compararlo con el uso previsto. Revisá cuántas páginas imprimís, qué documentos escanear, cuántas computadoras necesitan acceder al equipo y qué tareas querés automatizar. El precio de compra importa, pero solamente adquiere sentido cuando se lo analiza junto con todo lo que viene después.