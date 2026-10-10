Tiene más de 200 años de historia: nació alrededor de un fortín del siglo XVIII, creció con el ferrocarril y hoy celebra la Fiesta del Asado Campero

Fiesta del Asado Campero Foto: Instagram @fiestadelasadocampero

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Carmen de Areco, un destino donde la historia, las costumbres rurales y la gastronomía se mantienen vigentes. La localidad nació alrededor de un antiguo fortín y, más de dos siglos después, vuelve a celebrar su identidad con una fiesta marcada por el fuego, los asadores y la cultura del campo.

El domingo 11 de octubre, desde las 13, el Predio René Favaloro, situado en el antiguo predio ferroviario, será escenario de la segunda edición de la Fiesta del Asado Campero. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y reunirá gastronomía, espectáculos, artesanías, tradiciones criollas y actividades para toda la familia.

De un antiguo fortín a una ciudad bonaerense

La historia de Carmen de Areco se remonta al período colonial. La región formaba parte del llamado Pago de Areco, un territorio estrechamente relacionado con el río y habitado originalmente por diferentes comunidades indígenas.

En 1770, los pobladores de la zona solicitaron la construcción de una defensa. Un año más tarde comenzó a levantarse el Fuerte de San Agustín de Areco, que fue trasladado en distintas oportunidades hasta establecerse en la Horqueta de la Viznaga.

Carmen de Areco, un lugar para desconectar Foto: Instagram @fiestadelasadocampero

Allí recibió el nombre de Fortín San Claudio de Areco. Documentos históricos de 1781 describían una construcción terminada, realizada con adobe y preparada para ofrecer mayor seguridad a quienes habitaban la frontera bonaerense.

Alrededor del fortín comenzaron a instalarse familias, comerciantes y trabajadores rurales. Este crecimiento permitió la creación del partido de Carmen de Areco, el 26 de septiembre de 1812. El nombre actual fue adoptado en 1857.

El ferrocarril que transformó la vida del pueblo

Durante décadas, la economía local estuvo vinculada principalmente con la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la llegada del ferrocarril a comienzos del siglo XX marcó una transformación profunda.

La estación se convirtió en un punto fundamental para el traslado de pasajeros y mercaderías. El movimiento ferroviario también favoreció la aparición de comercios, empleos y nuevos vínculos con otras localidades de la provincia.

Un lugar para descansar lejos del bullicio de la ciudad. Foto: Turismo Provincia de Buenos Aires.

Con el paso del tiempo, el servicio ferroviario perdió protagonismo, pero sus antiguos espacios permanecieron dentro de la memoria colectiva. Actualmente, parte del predio fue recuperado para desarrollar propuestas culturales, recreativas y turísticas.

Asadores, carruajes y Rastrojeros: cómo será la fiesta

Uno de los principales atractivos de la Fiesta del Asado Campero será la competencia de asadores, que reunirá a participantes dispuestos a demostrar sus conocimientos frente al fuego.

Además, habrá feria de emprendedores, puestos de la comunidad y presencia del Mercado de Artesanías Bonaerenses. Los asistentes también encontrarán espectáculos de danza, folklore, humor y música popular desde las primeras horas de la tarde.

La celebración contará con paseos en carruajes, zamba a caballo, actividades criollas y una exhibición de vehículos históricos. Entre ellos aparecerán los clásicos Rastrojeros, modelos que durante décadas fueron utilizados por familias y trabajadores para recorrer caminos rurales y transportar herramientas o mercaderías.

La exhibición estará a cargo de la agrupación Fans del Rastrojeros. El cierre musical, por su parte, será encabezado por Estefy Medina y Los Maraños.

Qué conocer durante una escapada a Carmen de Areco

Quienes viajen por la fiesta también podrán visitar el río Areco, recorrer el centro histórico o pasar el día en el Balneario Camping Municipal, un espacio rodeado de árboles con parrillas, sectores deportivos, juegos infantiles y zonas de descanso.

Otra alternativa es conocer las localidades rurales de Gouin y Tres Sargentos, dos pueblos cuya historia se encuentra relacionada con el desarrollo ferroviario y agropecuario de la provincia.

En Carmen de Areco, el asado representa mucho más que una comida. Es un ritual compartido y una manera de conservar las costumbres de generaciones anteriores. Por eso, la Fiesta del Asado Campero permite acercarse a la historia de un lugar que nació como fortín, creció junto al ferrocarril y todavía se reúne alrededor del fuego.

Información útil sobre la Fiesta del Asado Campero