Se buscan voluntarios para vivir en un viñedo de San Juan: ofrecen 3 comidas y alojamiento gratis a cambio de cuidar animales y hacer jardinería

Se buscan voluntarios para vivir en un viñedo de San Juan. Foto: Unsplash

En el paisaje árido y cautivante de San Juan, donde el sol y la tierra se combinan para dar vida a algunos de los vinos más reconocidos de Argentina, una propuesta de voluntariado invita a vivir una experiencia diferente: participar activamente en cada etapa de la elaboración del vino mientras se comparte la rutina de un emprendimiento rural rodeado de viñedos.

Nuevo voluntariado en un viñedo de San Juan: de qué trata y cuáles son las tareas a cumplir

El principal atractivo de la experiencia es la posibilidad de involucrarse en todo el proceso vitivinícola. Los voluntarios colaboran en la cosecha de las uvas, su traslado al área de elaboración, la molienda mediante maquinaria especializada y el prensado para obtener el mosto, una de las etapas fundamentales para la producción del vino.

Además, el establecimiento cuenta con dos cabañas destinadas al alquiler turístico, por lo que parte de las tareas incluyen colaborar en su mantenimiento y en el cuidado de los espacios comunes. También se desarrollan actividades de jardinería, limpieza, siembra y cosecha en la finca, así como el cuidado de las mascotas que viven en el predio.

El principal atractivo de la experiencia es la posibilidad de involucrarse en todo el proceso vitivinícola. Foto: Worldpackers

Cuántas horas semanales de trabajo exige la propuesta

El programa requiere una colaboración de 30 horas semanales, distribuidas en diferentes turnos según las necesidades del proyecto. Entre las actividades previstas se encuentran:

Cosechar las uvas y colocarlas en cajones

Transportar la producción hasta el área de elaboración

Moler las uvas utilizando una máquina moledora

Prensar la molienda para extraer el mosto

Colaborar con tareas de limpieza y mantenimiento

Cuidar las mascotas del establecimiento

Participar en trabajos de jardinería y ayuda en la granja ecológica

A cambio de esta colaboración, los voluntarios disponen de dos días libres por semana para descansar o recorrer la provincia.

Beneficios incluidos: alojamiento, comidas y eventos gratis

El programa ofrece alojamiento, con posibilidad de acceder a una habitación privada o compartida según la disponibilidad del momento. Además, se incluyen desayuno, almuerzo y cena todos los días de la estadía. Entre los beneficios adicionales se destacan:

Acceso a una cocina totalmente equipada

Internet básica para quienes necesiten trabajar de manera remota

Uso gratuito de lavandería

Bicicletas disponibles para recorrer la zona

Descuentos en comidas y bebidas del bar

Entradas sin costo para eventos locales

Tours y paseos gratuitos

Traslado desde el punto de llegada hasta la finca

Certificado de finalización al concluir la experiencia

El programa ofrece alojamiento, con posibilidad de acceder a una habitación privada o compartida. Foto: Worldpackers

La combinación de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas convierte a este voluntariado en una oportunidad atractiva para viajeros que buscan reducir gastos mientras viven una experiencia auténtica.

Requisitos y condiciones para postularse a la convocatoria

La propuesta está orientada a personas de entre 21 y 40 años. No se exige experiencia previa en viñedos o tareas agrícolas, aunque sí se valora la predisposición para aprender y trabajar en equipo. Los interesados deben contar con un nivel principiante de español o inglés, suficiente para desenvolverse durante la experiencia.

Es importante tener en cuenta que la convocatoria acepta únicamente voluntarios individuales, por lo que no se admiten parejas ni dúos de viaje. Por otra parte, algunos gastos deberán ser cubiertos por cada participante, entre ellos:

Pasajes aéreos

Seguro de viaje

Transporte interno

Trámites de visa, en caso de ser necesarios

No se exige experiencia previa en viñedos, pero sí se valora la predisposición para trabajar en equipo. Foto: Worldpackers

Cómo postularse a través de la plataforma Worldpackers

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura mediante Worldpackers, una de las plataformas de intercambio y voluntariado más utilizadas por viajeros de todo el mundo. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia. Buscar la oportunidad de voluntariado en el viñedo de Albardon, Argentina. Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

De esta manera, la propuesta representa una oportunidad para aprender sobre vitivinicultura, desarrollar nuevas habilidades y conocer de cerca la vida en una finca de San Juan, una de las provincias más emblemáticas de la producción de vino en Argentina.