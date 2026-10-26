Perdieron todas sus vacas de cría por la sequía y cambiaron el sistema: pasaron de 200.000 a 872.000 kilos de carne al año

La sequía entre 2007 y 2009 fue el golpe final: “Tuvimos que reinventarnos”, recordó Ostrovsky durante una charla en la Exposición Rural de Palermo. Foto: Gemini

La sequía de 2009 dejó a la familia Ostrovsky, de Algarrobo, sin un solo animal en su campo. La pérdida total del rodeo de cría los obligó a repensar cada aspecto de su negocio ganadero. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia terminó por revolucionar su producción: pasaron de generar entre 160.000 y 200.000 kilos de carne al año a alcanzar los 872.000 kilos en las mismas 2.500 hectáreas.

Según contó a La Nación Diego Ostrovsky, integrante de la empresa familiar Chosoico SA, el objetivo inicial no era aumentar la producción, sino evitar que otra sequía los dejara fuera de juego. Sin embargo, el sistema que diseñaron para enfrentar el clima adverso terminó multiplicando los resultados.

El giro tras perder el rodeo: de la crisis a la reinvención

En los años 80, el campo funcionaba bajo un esquema extensivo, con unas 250 vacas y una producción anual de 30.000 kilos de carne. En la década siguiente, la familia adoptó un sistema de recría, lo que les permitió manejar entre 1.500 y 2.000 animales y elevar la producción a 200.000 kilos.

Perdieron todo el ganado durante una sequía y cambiaron el sistema: pasaron de producir 200.000 a 872.000 kilos de carne por año. Foto: Gemini

Pero el aumento de los costos y la falta de agua empezaron a poner en jaque el modelo. La sequía entre 2007 y 2009 fue el golpe final: “Tuvimos que reinventarnos”, recordó Ostrovsky durante una charla en la Exposición Rural de Palermo.

La primera gran apuesta fue una red de distribución de agua capaz de abastecer toda la propiedad. El objetivo era claro: evitar que los animales tuvieran que caminar largas distancias hasta las aguadas, lo que deterioraba el suelo y concentraba el pisoteo.

El desafío técnico no era menor: el campo está a 25 kilómetros de la red eléctrica y tiene un desnivel de casi 120 metros entre sectores. La infraestructura se pensó para abastecer hasta 10.000 animales en simultáneo.

Pastoreo intensivo y cambios en la rutina diaria

Sin embargo, llevar agua a todos los potreros no alcanzó. La familia entendió que también debía modificar la forma de trabajar y el movimiento del ganado. El cambio clave fue dividir las pasturas en parcelas pequeñas (de unos 66 por 80 metros, cada una con su punto de agua) y trasladar el ganado con mucha más frecuencia.

Antes, los movimientos se hacían una o dos veces por día. Ahora, según la época, se realizan entre ocho y 12 traslados diarios. Así, los animales aprovechan mejor las pasturas.

Actualmente, el establecimiento destina unas 1.500 hectáreas a verdeos de avena con vicia. Los terneros ingresan a la recría con 180 a 200 kilos y salen con entre 350 y 380 kilos. En años normales, la ganancia diaria de peso ronda los 700 a 800 gramos por animal.

Una nueva organización para el equipo y el manejo del campo

La transformación también alcanzó al equipo de trabajo. Cada empleado pasó a encargarse de un solo rodeo, se reemplazaron los caballos por motos y parte del salario quedó atado a los kilos de carne producidos por los animales a su cargo.

Ostrovsky reconoció que adaptar al personal fue uno de los mayores desafíos: la nueva dinámica exigía dejar atrás hábitos de años y asumir nuevas responsabilidades.

Con el sistema de recría consolidado, la empresa volvió a sumar un rodeo de unas 500 vacas. Hoy manejan alrededor de 5.500 animales de recría y mantienen ese rodeo de cría en las mismas 2.500 hectáreas.