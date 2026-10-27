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Tras el balotaje, Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino a los Estados Unidos tras pedirle asilo político a Donald Trump

Tras incumplir la orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el perdedor de la segunda vuelta en los recientes comicios del país vecino viajó hacia Norteamérica. La medida se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. Foto: EFE
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Tras el balotaje y la posterior cancelación de sus pasaportes por parte de la Justicia, Flávio Bolsonaro huyó con destino a los Estados Unidos tras pedirle asilo político a Donald Trump, según afirmó la agencia internacional Reuters.

El medio brasileño Metrópoles había adelantado la noticia, que afirmaba que el senador había partido hacia Estados Unidos junto con su mujer y sus dos hijas. La información fue confirmada horas después por la reconocida agencia.

Según Reuters, el senador llegará al aeropuerto de Miami y allí comenzará el trámite de asilo político ante el gobierno del republicano.

Cancelación de sus pasaportes

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales, al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación.

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Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil
Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil. Foto: REUTERS

La medida se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

La anulación de sus pasaportes -incluido el diplomático- se produjo en medio de las versiones sobre una posible fuga del hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro a través de Argentina, según la prensa brasileña.

La decisión de Moraes incluyó también la prohibición de contacto entre Flávio y Tomaz, en el marco del avance de la causa judicial.

En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que Flávio Bolsonaro posee pasaporte italiano, documento que también debía ser entregado.

Sin embargo, el portavoz argentino, Adrián Ravier, dijo que Flávio Bolsonaro “no ha pedido asilo” en nuestro país.

Las declaraciones llegaron después de que trascendieran versiones sobre la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, presuntamente vinculado con un eventual viaje del dirigente brasileño.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no existen registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina y que los controles sobre la aeronave y su tripulación no detectaron irregularidades documentales.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.
Flávio Bolsonaro denunció que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

También aclaró que no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Flavio BolsonaroBrasilEstados Unidos
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