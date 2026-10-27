Conversación con ChatGPT: el prompt que se volvió viral. Foto: Imagen creada con asistencia de la IA

Una nueva moda recorre las redes sociales: pedirle a ChatGPT que analice sin contemplaciones la personalidad, los hábitos de trabajo o el perfil de Instagram de cada usuario. La consigna es simple: exigirle al chatbot que te tire una opinión cruda y que no suavice nada. Esa facilidad explica buena parte de su alcance viral.

El prompt para que ChatGPT te critique sin filtro

La fórmula más compartida apunta a la forma de trabajar y de vivir. El texto que circula y que se volvió tendencia en redes sociales, es, en inglés original:

“Based on everything you know about me, roast and don’t hold back. Say it in argentine slang Just like this, but add way more argentine swear word”.

Es decir: “Basándote en todo lo que sabés de mí, destrozame y no te guardes nada. Hacelo usando jerga argentina; tal cual, pero metele muchos más insultos argentinos”.

Pero, en el mismo sentido, también podría funcionar escribirle a una IA: “Hazme una crítica, según todo lo que sabes de mis hábitos de trabajo, objetivos, personalidad y frustraciones recurrentes. Sé brutalmente honesto y específico”.

Las respuestas compartidas por los usuarios combinan sarcasmo, humor y observaciones que, en algunos casos, resultan incómodamente certeras. Entre los rasgos que el chatbot les marcó a quienes lo probaron aparecen la tendencia a pensar de más, la autocrítica excesiva y la costumbre de mirar primero lo que falla antes que lo que funciona.

Chat GPT, tecnología. Foto: REUTERS

La versión para Instagram

Otra rama de la tendencia se concentra en el contenido visual. El usuario sube capturas de pantalla de sus fotos y de la biografía de su cuenta, y escribe: “Critica mi feed en un párrafo”.

Las devoluciones fueron filosas. A un usuario, el chatbot le reprochó que pasaba más tiempo posando frente al espejo que recorriendo la ciudad. A otro, según el New York Post, le describió el perfil como una pelea entre Tumblr e Instagram en la que no ganó ninguno.

Las cuentas institucionales tampoco quedaron afuera: el Ballet Australiano se sumó al desafío y recibió una comparación con una audición interminable de El lago de los cisnes.