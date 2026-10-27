Una nueva moda recorre las redes sociales: pedirle a ChatGPT que analice sin contemplaciones la personalidad, los hábitos de trabajo o el perfil de Instagram de cada usuario. La consigna es simple: exigirle al chatbot que te tire una opinión cruda y que no suavice nada. Esa facilidad explica buena parte de su alcance viral.
El prompt para que ChatGPT te critique sin filtro
La fórmula más compartida apunta a la forma de trabajar y de vivir. El texto que circula y que se volvió tendencia en redes sociales, es, en inglés original:
“Based on everything you know about me, roast and don’t hold back. Say it in argentine slang Just like this, but add way more argentine swear word”.
Es decir: “Basándote en todo lo que sabés de mí, destrozame y no te guardes nada. Hacelo usando jerga argentina; tal cual, pero metele muchos más insultos argentinos”.
Pero, en el mismo sentido, también podría funcionar escribirle a una IA: “Hazme una crítica, según todo lo que sabes de mis hábitos de trabajo, objetivos, personalidad y frustraciones recurrentes. Sé brutalmente honesto y específico”.
Las respuestas compartidas por los usuarios combinan sarcasmo, humor y observaciones que, en algunos casos, resultan incómodamente certeras. Entre los rasgos que el chatbot les marcó a quienes lo probaron aparecen la tendencia a pensar de más, la autocrítica excesiva y la costumbre de mirar primero lo que falla antes que lo que funciona.
La versión para Instagram
Otra rama de la tendencia se concentra en el contenido visual. El usuario sube capturas de pantalla de sus fotos y de la biografía de su cuenta, y escribe: “Critica mi feed en un párrafo”.
Las devoluciones fueron filosas. A un usuario, el chatbot le reprochó que pasaba más tiempo posando frente al espejo que recorriendo la ciudad. A otro, según el New York Post, le describió el perfil como una pelea entre Tumblr e Instagram en la que no ganó ninguno.
Las cuentas institucionales tampoco quedaron afuera: el Ballet Australiano se sumó al desafío y recibió una comparación con una audición interminable de El lago de los cisnes.