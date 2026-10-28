Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España

Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España. Foto: X @Rafagj

Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo.

El hombre viajaba por trabajo desde Madrid hacia Sevilla, en el vagón número ocho de una formación AVE de Renfe que colisionó con otro tren de la empresa Iryo. Desde el accidente, su familia perdió contacto con él e inició una búsqueda para conocer su paradero.

Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en España

Randazzo tiene 51 años y reside en territorio español desde hace 24 años. Según informó su familia, realizaba un viaje laboral cuando ocurrió la tragedia ferroviaria que dejó al menos 68 muertos y numerosos heridos.

Su primo, Rafael García Junicol, explicó a Infobae cómo se enteraron de que estaba entre los pasajeros: “Me enteré por el hermano (de Agustín) de que él había tomado ese tren”. Luego agregó: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

Para facilitar su identificación, los allegados difundieron fotografías y una descripción física. Tiene barba entrecana, numerosos tatuajes visibles y suele utilizar una gorra negra. Su pareja también señaló que mide aproximadamente 1,70 metros y tiene el cabello rapado.

Qué dijo la pareja de Agustín Randazzo tras el accidente

Sergi Horan, pareja del argentino, utilizó las redes sociales para pedir ayuda después de perder contacto con él.

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número ocho”, escribió en X.

Horan aseguró que recibieron información sobre una posible atención médica en la zona del accidente y que sus datos figuraban en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Sin embargo, no pudieron confirmar a qué hospital habría sido trasladado ni cuál era su estado.

Cómo continúa la búsqueda y qué informó la Cancillería argentina

El hermano de Randazzo presentó una denuncia ante la Policía española y aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación. También inició averiguaciones en hospitales de Toledo para intentar localizarlo.

Por su parte, la Cancillería argentina confirmó el fallecimiento de una ciudadana argentina y señaló que otro compatriota continuaba desaparecido, además de informar que había argentinos heridos. La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años y oriunda de San Juan.

Murió Martina Conte Grand en España Foto: IG @contegrandmarti

El choque ocurrió cerca de Urda, en Toledo, alrededor de las 8.53, cuando un AVE de Renfe impactó contra una formación de Iryo. Las autoridades españolas investigan las circunstancias del siniestro.

Mientras continúa la búsqueda de Randazzo, la Embajada argentina en Madrid y los consulados mantienen contacto con los familiares de los afectados. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su paradero ni su estado de salud.