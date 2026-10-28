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Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado: cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

El excandidato presidencial llegó con su esposa y sus dos hijas a través del puente internacional Tancredo Neves. La familia abordó un vuelo de Baires Fly en Puerto Iguazú, con destino declarado a Guayaquil, en medio de las restricciones judiciales que tendría en Brasil.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro huyó fuera de Brasil. Foto: REUTERS
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La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador y excandidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, entró al país junto con su esposa y sus dos hijas, pese a que la Justicia de Brasil le habría prohibido salir del territorio nacional. La familia abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino declarado a Guayaquil.

En medio de versiones cruzadas, Flávio Bolsonaro y su familia habrían llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú durante la noche del martes a bordo de una combi gris con patente brasileña. El vehículo circulaba escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

De acuerdo con las imágenes difundidas, una persona que llevaba una gorra viajaba en los asientos traseros de la camioneta marca Fiat. El vehículo pertenecería a la empresa Iguaçu Dallas Travel LTDA., con sede en Foz do Iguaçu, Brasil.

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La secuencia se desarrolló en medio de la incertidumbre sobre el paradero de Bolsonaro. Finalmente, un avión privado de la empresa Baires Fly despegó del aeropuerto misionero durante la madrugada.

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Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves

Cerca de las 2 de la madrugada, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro había ingresado a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a las 22:50 del martes, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

Según precisó el organismo, los integrantes de la familia presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. La confirmación oficial contradijo la versión inicial del Gobierno argentino, que había negado contar con registros sobre el ingreso del senador brasileño.

El caso adquirió relevancia debido a que, según la información difundida, la Justicia brasileña le había prohibido salir de Brasil y le había cancelado sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión.

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El vuelo privado de Baires Fly despegó de Puerto Iguazú

La familia Bolsonaro habría abordado un vuelo privado de Baires Fly S.A. a las 23:30, según la información difundida sobre el operativo en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, despegó finalmente a las 0:21 del miércoles. De acuerdo con los datos del plan de vuelo presentado por la compañía, el destino declarado era Guayaquil, Ecuador. El seguimiento publicado en FlightRadar24 indicó que, tras partir de Misiones, el avión sobrevoló territorio paraguayo.

Flavio BolsonaroBrasilEstados UnidosArgentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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