Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado: cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

Flávio Bolsonaro huyó fuera de Brasil. Foto: REUTERS

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador y excandidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, entró al país junto con su esposa y sus dos hijas, pese a que la Justicia de Brasil le habría prohibido salir del territorio nacional. La familia abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino declarado a Guayaquil.

En medio de versiones cruzadas, Flávio Bolsonaro y su familia habrían llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú durante la noche del martes a bordo de una combi gris con patente brasileña. El vehículo circulaba escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

De acuerdo con las imágenes difundidas, una persona que llevaba una gorra viajaba en los asientos traseros de la camioneta marca Fiat. El vehículo pertenecería a la empresa Iguaçu Dallas Travel LTDA., con sede en Foz do Iguaçu, Brasil.

Flávio Bolsonaro y su repentina salida de Brasil. Foto: EFE

La secuencia se desarrolló en medio de la incertidumbre sobre el paradero de Bolsonaro. Finalmente, un avión privado de la empresa Baires Fly despegó del aeropuerto misionero durante la madrugada.

Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves

Cerca de las 2 de la madrugada, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro había ingresado a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a las 22:50 del martes, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

Según precisó el organismo, los integrantes de la familia presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. La confirmación oficial contradijo la versión inicial del Gobierno argentino, que había negado contar con registros sobre el ingreso del senador brasileño.

El caso adquirió relevancia debido a que, según la información difundida, la Justicia brasileña le había prohibido salir de Brasil y le había cancelado sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión.

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina. Foto: EFE

El vuelo privado de Baires Fly despegó de Puerto Iguazú

La familia Bolsonaro habría abordado un vuelo privado de Baires Fly S.A. a las 23:30, según la información difundida sobre el operativo en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, despegó finalmente a las 0:21 del miércoles. De acuerdo con los datos del plan de vuelo presentado por la compañía, el destino declarado era Guayaquil, Ecuador. El seguimiento publicado en FlightRadar24 indicó que, tras partir de Misiones, el avión sobrevoló territorio paraguayo.