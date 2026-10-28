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Murió Alvin Hellerstein, el reconocido juez estadounidense nombrado por Bill Clinton que estaba al frente del juicio contra Nicolás Maduro

El magistrado tenía 92 años. El caso del ex presidente venezolano “será asignado aleatoriamente a otro juez federal”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro.
Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro. Foto: REUTERS
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Alvin K. Hellerstei, el juez federal estadounidense que preside el caso contra Nicolás Maduro, murió a los 92 años, según dijo un portavoz del sistema judicial.

Hellerstein era un veterano juez del Distrito Sur de Nueva York, nombrado para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton en 1998, y presidió casos de alto perfil, incluyendo litigios relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El caso del Gobierno de Estados Unidos contra el ex presidente venezolano por narcoterrorismo, así como otros procesos de los que se encargaba Hellerstein “serán asignados aleatoriamente a otro juez federal”, dijo el portavoz judicial, Ed Friedland, al medio Politico.

Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro.
Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

La vida de un juez histórico

Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Universidad de Columbia, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de EE.UU. entre 1957 y 1960, y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales.

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Clinton lo nombró juez de distrito en 1998, y desde 2011 mantenía la condición de juez sénior, lo que le permitía continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.

Hellerstein se encargó de litigios masivos por daños tras los atentados del 11-S, procesos contra altos ejecutivos financieros y otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro.
Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando EE.UU. presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, presidió su primera comparecencia junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Manhattan, donde ambos se declararon no culpables.

Después, una acusación ampliada incorporó por primera vez a Flores y mantuvo los cargos contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas.

Antes de fallecer, Hellerstein tenía varias cuestiones pendientes de resolver en ese caso, entre ellas la alegación de inmunidad de Maduro como jefe de Estado extranjero planteada por la defensa.

JuezEstados UnidosNicolás Maduro
Matias Greisert
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