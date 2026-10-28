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Así llegó Flávio Bolsonaro a Miami tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina: el avión privado despegó desde Puerto Iguazú

El excandidato a presidente de Brasil cruzó por Misiones con su esposa y sus dos hijas, hizo escala en Ecuador y llegó a Estados Unidos pese a una restricción judicial.

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Flávio Bolsonaro. Foto: NA
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Flávio Bolsonaro llegó este miércoles 28 de octubre a Miami, Estados Unidos, a bordo de un avión privado que había despegado desde Puerto Iguazú, Misiones, tras realizar una escala en Guayaquil, Ecuador. Según la información difundida sobre su llegada, la aeronave aterrizó alrededor de las 10.30 en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka.

El excandidato a presidente de Brasil, que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo 25 de octubre, viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas pese a que la Justicia brasileña le había prohibido salir del país.

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