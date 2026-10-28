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Tragedia en España: cuáles son las posibles causas del choque de trenes que dejó 68 muertos

El accidente ocurrió en Toledo, cuando un tren AVE embistió por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida.

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Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo.
Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo. Foto: EFE
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El grave accidente ferroviario en las inmediaciones de la estación de Urda, en Toledo, que dejó por el momento 68 muertos y numerosos heridos, generó gran conmoción en España y se barajan las primeras hipótesis sobre las causas de la tragedia. Como el tren AVE embistió por detrás a la formación de Iryo que estaba detenida, se debió suspender la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y debió desplegarse un amplio operativo de emergencia.

Choque de trenes en España.
Video: EFE

Cómo fue el choque entre los dos trenes en Toledo

El accidente ocurrió a las 8.54, cuando el tren AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, chocó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante y se encontraba detenido. Como consecuencia del impacto, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 64 fallecidos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para asistir a los pasajeros y determinar el alcance de la tragedia.

El operativo incluyó bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI), además de otros recursos de asistencia.

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Cuáles son las posibles causas del accidente ferroviario

Por el momento, las autoridades no determinaron qué provocó el choque entre las dos formaciones. Entre las hipótesis iniciales figura un posible error humano, aunque los investigadores todavía deben reunir pruebas para establecer cómo se produjo la colisión.

Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras (CCOO), señaló que el accidente podría estar relacionado con un fallo del maquinista o de la persona encargada de regular el tráfico ferroviario. Sin embargo, advirtió que todavía es prematuro confirmar esa posibilidad.

Otra de las líneas de investigación apunta al funcionamiento de los sistemas de seguridad y señalización. Según fuentes oficiales citadas por la Cadena SER, el sistema LZB, encargado de supervisar la distancia entre trenes y permitir el frenado automático cuando existe riesgo, habría sufrido una interrupción durante algunos minutos.

De acuerdo con esa versión, el bloqueo de seguridad lateral se habría activado y el maquinista habría recibido una indicación desde el centro de control de Atocha para continuar la marcha y esto pudo, en teoría, superar una señal en rojo. La información deberá ser verificada durante la investigación oficial.

Cómo funcionan los sistemas de seguridad de los trenes de alta velocidad

Los sistemas de señalización ferroviaria están diseñados para impedir que dos trenes ocupen simultáneamente un mismo tramo de vía. Para ello, controlan la posición de las formaciones y advierten a los conductores cuando existe otro convoy detenido más adelante. Cuando se detecta una situación de riesgo, estos mecanismos pueden emitir alertas en la cabina y, según el sistema instalado y las condiciones de circulación, activar el frenado automático.

Accidente en España.
Accidente en España. Foto: redes sociales X.

Además, el centro de control de Adif en Atocha supervisa la ubicación de los trenes mediante pantallas que muestran los tramos ocupados. De esta manera, los responsables del tráfico pueden identificar cuándo una formación se encuentra detenida y evitar que otro convoy ingrese en el mismo sector.

Accidente de trenEspaña
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