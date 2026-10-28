En los años 70 empezó a sonar un misterioso zumbido en una radio y casi 50 años después una voz lo interrumpió dos veces: los inquietantes códigos secretos que nadie logra descifrar

Se trata de The Buzzer, conocida también como UVB-76 o La Zumbadora, una señal de onda corta vinculada con las comunicaciones militares de Rusia. Foto: Google Gemini.

Desde hace casi 50 años, una misteriosa radio rusa transmite un zumbido repetitivo que, ocasionalmente, se interrumpe para dar paso a voces que pronuncian palabras y números en clave. Se trata de The Buzzer, conocida también como UVB-76 o La Zumbadora, una señal de onda corta vinculada con las comunicaciones militares de Rusia. El 26 de octubre de 2026 emitió dos nuevos mensajes que reavivaron las especulaciones sobre su función y su posible relación con los sistemas de defensa del país.

Qué es The Buzzer, la misteriosa radio rusa que transmite desde la Guerra Fría

La estación opera en la frecuencia de 4625 kHz y sus primeras emisiones conocidas se remontan a la década de 1970, durante la Unión Soviética. Según los archivos del grupo especializado Priyom, no existe una fecha exacta documentada sobre el comienzo de sus transmisiones.

Su característica más reconocible es un sonido monótono y repetitivo que permanece activo durante gran parte del día. Sin embargo, en determinados momentos, el zumbido desaparece y una voz masculina o femenina comienza a leer secuencias de letras, palabras y números en ruso.

Uno de los primeros mensajes de voz documentados fue registrado el 24 de diciembre de 1997. Incluía el identificador UZB-76, la palabra “BROMAL” y una serie de números cuyo significado operativo no se conoce públicamente.

En agosto de 2010, la estación experimentó cambios en sus transmisiones, con voces y ruidos que despertaron nuevas preguntas entre los radioaficionados. El episodio fue documentado por la revista estadounidense WIRED.

Los mensajes del 26 de octubre de 2026 que reavivaron el misterio

La emisora continúa activa y sus comunicaciones siguen siendo monitoreadas. El lunes 26 de octubre de 2026, a las 12.36 de Moscú, se registró un mensaje que incluía la palabra rusa “BOEVOSBOY”, acompañada de una secuencia numérica.

Según informó el diario ruso Argumenty i Fakty, la transmisión fue registrada de la siguiente manera: “НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943″. Después de la comunicación, regresó el zumbido habitual.

Ese mismo día, a las 14.21, la estación emitió otro mensaje que contenía la palabra “AROPOD”, de acuerdo con un segundo reporte del medio ruso, basado en registros del grupo de seguimiento UVB-76 Logs.

El lunes 26 de octubre de 2026, a las 12.36 de Moscú, se registró un mensaje que incluía la palabra rusa “BOEVOSBOY”, acompañada de una secuencia numérica. Foto: Google Gemini.

El contenido de ambas comunicaciones permanece sin una interpretación pública verificada. Aunque los mensajes fueron registrados por observadores de la frecuencia, no existe una explicación oficial disponible sobre las instrucciones que podrían contener.

Por qué relacionan a The Buzzer con la Mano Muerta nuclear de Rusia

Una de las teorías más inquietantes vincula las transmisiones con Perímetro, el sistema soviético de represalia nuclear conocido popularmente como la Mano Muerta.

eventual respuesta nuclear rusa . Una investigación de WIRED publicada en 2011 documentó las especulaciones de radioaficionados que planteaban que la estación podía formar parte de un mecanismo de comunicaciones relacionado con una

Sin embargo, no existen pruebas verificables de que The Buzzer controle el lanzamiento de misiles nucleares ni de que una interrupción de su señal pueda desencadenar un ataque. El propio grupo Priyom descarta esa interpretación y sostiene que se trata de una red de comunicaciones militares.

Según sus investigaciones, la estación presta servicio al Distrito Militar de Leningrado desde la reorganización de los distritos militares rusos de 2024. El zumbido funciona como una señal identificadora del canal cuando no se transmiten mensajes de voz.

Cualquier persona con un receptor de onda corta adecuado puede intentar sintonizarla en 4625 kHz . También existen servicios de recepción por internet que permiten seguir sus emisiones.

Mientras los radioaficionados continúan registrando cada interrupción del zumbido, el contenido de los mensajes militares sigue fuera del alcance público. Las transmisiones del 26 de octubre confirmaron que la estación permanece activa, aunque no permiten establecer qué instrucciones se enviaron ni a quiénes estaban dirigidas.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.