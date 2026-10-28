Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina de 32 años que murió en el accidente ferroviario en España

Murió Martina Conte Grand en España Foto: IG @contegrandmarti

Se confirmó la muerte de una argentina en el accidente ferroviario acontecido en la región de Toledo, en España este miércoles 28 de octubre. Se trata de una joven de 32 años identificada como Ana Martina Conte Grand. Era de la provincia de San Juan y se desempañaba como podóloga.

La información fue confirmada por Cancillería Argentina en su cuenta de X. “La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España”, expresaron.

Sobre Martina Conte Grand se supo, además, que viajaba con su hermano Zacarías. De acuerdo a Clarín, el joven estaría internado en el Hospital de Toledo, aunque no se precisaron mayores detalles sobre su estado.

Los hermanos Conte Grand atendían en un consultorio en San Juan

Se desconoce, hasta el momento, si los jóvenes se encontraban de viaje en España por vacaciones o si residían allí. No obstante, en sus cuentas de Instagram indicaban que prestaban servicio como podólogos (egresados de la Universidad de Buenos Aires) en la provincia de San Juan al menos hasta febrero de 2025.

Buscan a otro argentino desaparecido tras el accidente ferroviario

Las autoridades buscan a otro argentino llamado Agustín Randazzo. Los datos también fueron reportados por Cancillería.

“Otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad”, sostuvieron.

Randazzo tiene 51 años y vive en Europa desde el año 2002. El hombre había subido al tren rumbo a Sevilla por motivos laborales.

Agustín Randazzo, argentino desaparecido en el choque de trenes de Toledo. Foto: Redes sociales y REUTERS

La pareja del hombre identificado con el usuario Sergi Horan publicó en su cuenta de X un desesperado mensaje para pedir ayuda e intentar dar con el paradero de su esposo, ya que Randazzo no ha contestado ningún tipo de comunicación ni mensaje desde la mañana tras partir.

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón N° 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo", expresó.

Cómo fue el accidente ferroviario en España

El siniestro se produjo entre dos trenes (el Iryo 6076 y AVE 2080) a las 8:53 de la mañana de España entre los municipios andaluces Mora y Urda en las vías del transporte que une las ciudades de Sevilla y Madrid. Mientras el primero de ellos había partido de la capital española a las 7:54 am con 197 pasajeros, el segundo contaba con 397 pasajeros a bordo.

Los últimos reportes oficiales sostienen que hay al menos 108 heridos y 58 de ellos estarían en grave estado.

En el operativo de rescate participaron efectivos de la Seguridad Ciudadana de Toledo, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Jefatura de Tráfico, Grupos de Reserva y Seguridad y también agentes del Departamento de Policía Criminalística.