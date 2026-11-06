Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores

Meghan Markle y su padre Thomas Markle Sr. Foto: Captura de video y REUTERS

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, fue arrestado en Lakeland, en el centro de Florida, Estados Unidos, tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú. La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

El material fue hallado en la casa del padre de la integrante de la Realeza británica por otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo ante la Policía.

Detención del padre de Meghan Markle en EEUU. Foto: via REUTERS

Thomas Markle Sr., de 82 años, residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

Medios británicos aseguran que fue arrestado por agentes del FBI, agencia que colaboró con la investigación abierta en el país asiático. Las pesquisas arrancaron en Filipinas el pasado 23 de octubre. En total, se intervinieron cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años.

Imágenes de pornografía infantil encontrados en la casa del padre de Meghan Markle. Foto: EFE

El informe preliminar indicó que las grabaciones no se habían realizado en el archipiélago.