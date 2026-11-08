Dos trenes chocaron en Egipto y provocaron una tragedia: 4 muertos, 88 heridos y varios vagones descarrilados

Tragedia en Egipto: dos trenes chocaron, varios vagones descarrilaron y hay 4 muertos y 88 heridos. Foto: X / @SputnikMundo.

Un grave accidente ferroviario dejó al menos cuatro personas muertas y 88 heridas en Egipto, luego de que dos trenes chocaran este domingo en la región de Al Ayat, ubicada en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

Según informaron las autoridades ferroviarias egipcias, el siniestro se produjo cuando una formación que realizaba el recorrido entre Guiza y Fayum impactó desde atrás contra otro tren que había partido de El Cairo con destino a Asuán, una ciudad situada en el sur del país.

El Ministerio de Salud y Población confirmó inicialmente cuatro fallecidos y 88 personas heridas. No obstante, los organismos responsables del operativo advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme avanzaran las tareas de asistencia y remoción de los vagones afectados.

Tragedia en Egipto: dos trenes chocaron, varios vagones descarrilaron y hay 4 muertos y 88 heridos. Foto: X / @SputnikMundo.

Choque de trenes en Egipto: desplegaron 72 ambulancias para asistir a los heridos

Tras el impacto, los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar del accidente para socorrer a los pasajeros y organizar su evacuación. La magnitud de la colisión obligó a movilizar 72 ambulancias, además de personal especializado y maquinaria pesada.

De acuerdo con el reporte oficial, 49 heridos fueron derivados al Hospital Al Wasta, otros 29 al Hospital Al Ayyat y los 10 restantes al Hospital Atfih. Los centros médicos recibieron a las víctimas mientras continuaban los trabajos de rescate en la zona ferroviaria.

En paralelo, los equipos técnicos utilizaron grúas para levantar y retirar los vagones descarrilados. Estas tareas resultaron fundamentales para despejar el sector afectado y permitir que los investigadores comenzaran a reconstruir la secuencia del accidente.

Tragedia en Egipto: dos trenes chocaron, varios vagones descarrilaron y hay 4 muertos y 88 heridos. Foto: X / @jpmasespanol.

Abdel Fatah al Sisi ordenó investigar las causas del accidente ferroviario

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, expresó públicamente su preocupación por la tragedia y dispuso la apertura de una investigación urgente para esclarecer las circunstancias del choque y determinar posibles responsabilidades.

“Sigo con gran interés las repercusiones del accidente de los dos trenes y expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y mis mejores deseos de recuperación para los heridos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que las instituciones estatales debían garantizar la atención de las víctimas y avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos.

“He instruido a los aparatos del Estado para que proporcionen la atención médica necesaria, aceleren la investigación de las circunstancias del accidente y responsabilicen a todo aquel cuya negligencia quede probada”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades no habían establecido oficialmente qué provocó que una de las formaciones impactara contra la otra. La investigación deberá determinar si existieron fallas técnicas, errores humanos u otras circunstancias vinculadas con la circulación ferroviaria.

Tragedia en Egipto: dos trenes chocaron, varios vagones descarrilaron y hay 4 muertos y 88 heridos. Foto: X / @jpmasespanol.

Los antecedentes de accidentes ferroviarios que marcaron a Egipto

El choque volvió a poner el foco sobre los antecedentes de siniestros ferroviarios registrados en Egipto, donde distintas tragedias provocaron numerosas víctimas a lo largo de las últimas décadas.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2002, cuando un incendio se propagó por un tren al sur de El Cairo y causó la muerte de más de 370 personas. El desastre quedó registrado entre los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia del país.

Posteriormente, en 2009, otros accidentes ferroviarios ocurridos en la misma región dejaron decenas de víctimas y volvieron a generar preocupación por las condiciones de seguridad del transporte.

Mientras continuaban las tareas para retirar las formaciones dañadas, las autoridades egipcias mantenían abierta la investigación para determinar las causas de la colisión. El balance comunicado era de cuatro muertos y 88 heridos, aunque no se descartaban modificaciones en las cifras oficiales.