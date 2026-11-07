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Tiene 31 años, se mudó a Reino Unido con la promesa de encontrar un futuro mejor, pero decidió volver a su país: “Volver a España fue más difícil que emigrar”

Laura tiene 31 años y regresó a su país para asentarse porque en Reino Unido no todo había salido como ella quería. Sin embargo, en España le costó 9 meses encontrar empleo.

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La historia de Laura, una joven de 31 año que emigró a Reino Unido y volvió a España
La historia de Laura, una joven de 31 años que emigró a Reino Unido y volvió a España. Foto: Captura
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En un mundo que nos propone todos menos certidumbre y en donde las posibilidades de llevar una vida tranquila con las necesidades básicas cubiertas es cada vez más difícil de alcanzar, la migración surge muchas veces como una posibilidad. Actualmente, emigrar a otro país es el deseo de muchas personas, pues no se trata de únicamente encontrar trabajo también tiene que ver con la transformación de nuestra propia personalidad.

¿Quiénes somos cuándo no estamos cerca de nuestra bases, de nuestro círculo familiar y de conocidos? Por otra parte, la experiencia de compartir situaciones tanto laborales como sociales con otras culturas resulta sumamente enriquecedor y nos invita a sumergirnos en un proceso de ampliación de consciencia. Solo que no siempre sale tan bien como hubiéramos querido.

La historia de Laura, la joven de 31 años que vivió en Reino Unido, volvió a España y admite que fue regresar fue más difícil que emigrar

Este es el caso de Laura, una joven de España de 31 años que decidió irse hace seis años a vivir a Reino Unido con la promesa de encontrar un lugar mejor. La joven contó en el podcast Guten Tag en Español que su experiencia en Inglaterra, más precisamente Mánchester, ciudad que eligió para asentarse, tuvo contrastes.

Emigrar es una decisión arriesgada pero que puede ser muy beneficiosa. Foto: Unsplash
Laura vivió seis años en la ciudad de Mánchester, al norte de Inglaterra.

Por un lado, Laura sostiene que mudarse a otro país le permitió “convertirse en otra persona” con mucho más autonomía y libertad. “Te cuento que en España yo era una persona muy tímida, me daba hasta ir a comprar el pan. Y la verdad es que necesitaba como de otras personas para organizarme la vida. Cuando voy a Reino Unido eso cambió por completo porque estaba sola. No tenía a nadie que me pudiera ayudar tenía que ser yo sola. Me di cuenta que nadie va a venir a salvarme. Me convertí en una persona más autónoma y a pensar más en mí más a allá de lo que quiere la gente”, expresa.

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Y un día decidió volver a su España

Cuando Laura se mudó a Mánchester tenía veintitantos. Por ese entonces, no le preocupaba compartir vivienda o incluso tener trabajos que quizá en su país de origen no hubiera accedido. Su situación económica era buena, pero no lo suficiente como para sentar sus bases ahí. Entonces, tomó la decisión más difícil que puede tomar alguien que eligió dejar su país: volver al nido.

La joven sostiene que pasados los 30 años quería encontrar un lugar donde pudiera realmente forjar su vida como adulta y que eso solo sería posible en España. Ahora, ¿qué pasó cuando regresó? Laura aseguró que estuvo más de 9 meses tratando de encontrar trabajo. Y cuando finalmente consiguió empleo, resultó que comenzó a sentirse totalmente enajenada al ritmo laboral y extenuamente que propone el mercado.

Empecé a trabajar como analista de datos. Pero no me acostumbré lo suficiente. Había cosas que me tenía de Reino Unido. El ritmo allá es muy distinto y lo más importante el trabajo de uno lo hace uno, pero acá en España el trabajo de dos o tres personas lo hace una. Y eso es agotador”, manifiesta.

Estudiantes universitarios. Foto: Unsplash.
Después de volver a España, decidió irse nuevamente del país a Nueva Zelanda, primero, y luego a Australia.

Un nuevo proceso migratorio

Por este motivo, la joven decidió volver a probar suerte en otro país. Esta vez en el continente de Oceanía. Primero se fue a Nueva Zelanda, donde trabajó como vendedora, y próximamente se irá a Australia. Además, de su empleo comparte sus vivencias en redes sociales e invita a los usuarios a reflexionar sobre la necesidad de encontrar un lugar en el mundo que los complete y los haga sentir seguros, pero sobre todo “en paz consigo mismos”.

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