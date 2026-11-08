Un obrero de 49 años amenazó de muerte al papa León XIV y fue detenido: qué encontraron en su casa de Pilar

El papa León XIV. Foto: REUTERS

Un hombre de 49 años fue detenido en el partido bonaerense de Pilar, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV. El operativo se concretó luego de una investigación encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal de Campana, que permitió identificar al sospechoso y localizar su vivienda en menos de 24 horas.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un dron cuyo posible uso todavía se encuentra bajo análisis.

La causa está a cargo del juez federal Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2, encabezada por Agustín Ocampo. El detenido, que trabaja como obrero, fue imputado inicialmente por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

El papa León XIV. Foto: REUTERS

Aunque las autoridades confirmaron la existencia de una comunicación intimidatoria dirigida contra la vida del sumo pontífice, hasta el momento no trascendió el contenido exacto de la amenaza ni los motivos que habrían llevado al acusado a realizarla.

Quién es el hombre de 49 años detenido por amenazar al papa León XIV

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales a Infobae, el sospechoso es un obrero de 49 años cuyo domicilio fue localizado en Villa Rosa, una localidad perteneciente al partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina alertó sobre una llamada que contenía amenazas contra la vida del papa León XIV.

El papa León XIV. Foto: REUTERS

Ante la gravedad del episodio, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó verbalmente la acción penal para agilizar las primeras medidas, sin esperar la posterior formalización de su intervención en el expediente.

La urgencia de la situación motivó la participación de distintos organismos especializados en investigaciones federales y tareas de inteligencia, con el objetivo de identificar al responsable de la comunicación y determinar si existía un riesgo concreto para el pontífice.

Qué encontraron en la casa del sospechoso durante el allanamiento en Pilar

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el material secuestrado durante el procedimiento realizado en la vivienda vinculada al acusado.

Según precisaron fuentes con acceso al expediente, los efectivos de la Policía Federal encontraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para efectuar la llamada amenazante.

Además, los investigadores incautaron un dron cuyas capacidades operativas todavía son materia de análisis. Por el momento, no se informó si el dispositivo tenía alguna vinculación directa con las amenazas dirigidas al papa León XIV.

Cómo fue la investigación que permitió detener al acusado en menos de 24 horas

Tras recibir la alerta, la Justicia Federal de Campana dispuso una serie de medidas urgentes para localizar al sospechoso. La investigación quedó en manos de la DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, con intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

También participó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que colaboró con el suministro de información para avanzar en la identificación del investigado.

Según destacaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae, se trató de un “organismo que durante las 24 horas proporcionó de manera inmediata la información solicitada”.

A partir de las tareas de campo y del análisis de los datos reunidos, los investigadores lograron establecer un domicilio vinculado al sospechoso. Allí se llevó adelante el allanamiento que culminó con su detención y el secuestro de los dispositivos electrónicos.

La SIDE también informó sobre el arresto mediante un comunicado difundido a través de la red social X.

https://t.co/QFdK23mcCI — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 8, 2026

De qué delitos está acusado y cómo continúa la causa judicial

El hombre permanece investigado por los presuntos delitos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, aunque la calificación legal podría modificarse a medida que avance la causa.

Por ahora, uno de los principales interrogantes es el contenido de la comunicación que originó el operativo. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre posibles antecedentes del acusado ni sobre la existencia de un plan para concretar las amenazas.

Los investigadores deberán determinar qué información contienen los teléfonos celulares secuestrados y cuáles son las características técnicas del dron encontrado durante el allanamiento.

Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, que deberá establecer el alcance de las amenazas y determinar si el sospechoso actuó por su cuenta o si existen otras personas involucradas.