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“Vaya y anuncie”: el emocionante mensaje de la torre de control de Aeroparque al Papa León XIV en su llegada a la Argentina

El Pontífice recibió una cálida bienvenida mientras completaba su viaje desde Montevideo a Buenos Aires. Las palabras incluyeron una referencia al lema de su visita. Mirá el video.

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León XIV desciende el avión de Aerolíneas Argentinas en su llegada a la Argentina.
El Papa León XIV llegó a la Argentina. Foto: REUTERS
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El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y recibió un mensaje especial desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el arribo del vuelo procedente de Montevideo, el personal aeroportuario le dedicó unas palabras de bienvenida que expresaron la emoción por su presencia en el país, donde permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre.

La comunicación se produjo durante la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Santo Padre desde Uruguay. Desde la torre de control del aeropuerto porteño, se transmitió un saludo dirigido especialmente al líder de la Iglesia católica.

El mensaje completo de la torre de control al papa León XIV

“Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre. Santo Padre, desde la Torre de Control del Aeroparque Jorge Newbery, queremos darle la más cálida bienvenida al Espacio Aéreo Argentino”, comenzó diciendo el operador.

Mensaje de la torre de control de Aeroparque al Papa León XIV
Mensaje de la torre de control de Aeroparque al Papa León XIV.

Y sumó: “Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina, Santo Padre. Bienvenidos todos. Vaya y anuncie”.

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El papa León XIV. Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane.

Las últimas palabras hicieron referencia al lema elegido para el viaje apostólico a la Argentina: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, una expresión vinculada con la invitación de la Iglesia a transmitir el mensaje del Evangelio.

Cómo fue la llegada del papa León XIV a la Argentina

El Pontífice aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, a bordo de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.

Su llegada marcó el regreso de un jefe de la Iglesia católica a territorio argentino después de 39 años. La última visita papal había sido la de Juan Pablo II en 1987. El presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial en el aeropuerto.

El itinerario difundido por la Santa Sede señala un posterior homenaje al general José de San Martín, una ceremonia en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

León XIV desciende junto a Javier Milei en su llegada a la Argentina.
El Papa León XIV llegó a la Argentina. Foto: REUTERS

Cuáles serán las próximas actividades del papa León XIV en Argentina

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, y posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su partida hacia Lima, Perú, está programada para las 14:00 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con lo que finalizará su visita a la Argentina.

Papa León XIVAeroparque Jorge Newbery
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