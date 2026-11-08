Convidó gomitas de marihuana a sus compañeros, intoxicó a 7 trabajadores en un aeropuerto de Chile y uno terminó en coma. Foto: Freepik - Policía de Chile.

Un trabajador del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile fue detenido después de compartir gomitas de marihuana con siete compañeros, quienes sufrieron una intoxicación durante una jornada laboral.

Uno de los afectados debió ser hospitalizado en estado grave, intubado y bajo coma inducido. El episodio derivó en una investigación penal que avanzó con la formalización del sospechoso y una disputa judicial por su prisión preventiva.

Cómo fue la intoxicación con gomitas de marihuana en el aeropuerto de Chile

El incidente ocurrió en el sector de carga del aeropuerto, ubicado en la comuna de Pudahuel. Según los antecedentes comunicados por Carabineros de Chile, un empleado compartió golosinas entre sus compañeros, quienes comenzaron a experimentar mareos, náuseas y vómitos después de consumirlas.

La situación fue advertida por los responsables del área, que solicitaron la intervención policial. Los trabajadores afectados fueron trasladados al Hospital del Trabajador para recibir asistencia médica, mientras que uno de ellos debió ser atendido en el Hospital Félix Bulnes debido a la gravedad de su cuadro.

Las gomitas con las que intoxicó a sus compañeros. Foto: Policía de Chile.

Durante el operativo, los agentes incautaron cuatro gomitas y un chocolate que fueron enviados al Instituto de Salud Pública (ISP) para determinar su composición. Las pruebas preliminares identificaron THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, aunque los investigadores también buscaron establecer si los productos contenían otras sustancias.

Qué se sabe del trabajador que estuvo intubado y en coma inducido

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó inicialmente que uno de los empleados permanecía internado en estado grave, con asistencia respiratoria y bajo coma inducido. Los otros seis trabajadores afectados recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, según informó El País.

El cuadro del paciente más comprometido motivó una investigación sobre la composición de los dulces. La capitana Belén Galaz, del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, explicó que los análisis debían determinar si había otras sustancias que pudieran estar relacionadas con la intensidad de los síntomas.

En los días posteriores, medios chilenos informaron que el empleado más afectado había estado en coma inducido, aunque no se difundió un parte médico actualizado que permitiera confirmar su recuperación completa.

Qué declaró el acusado y por qué podría quedar en prisión preventiva

El sospechoso fue identificado como Ignacio Huerta, de 25 años, quien trabajaba en el área de carga del aeropuerto. Durante la audiencia del viernes, la Fiscalía Metropolitana Occidente le atribuyó ocho delitos: dos vinculados con la legislación de drogas y seis relacionados con lesiones culposas de distinta gravedad.

Las versiones sobre el origen de las golosinas presentan contradicciones. Mientras que el Ministerio Público sostuvo que el acusado había comprado los productos en un comercio especializado, su abogada defensora, María Eugenia Pérez, afirmó que las gomitas habían caído de una valija y que su defendido las recogió antes de compartirlas, sin intención de perjudicar a sus compañeros.

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile Foto: Wikipedia.

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional. Sin embargo, la Fiscalía apeló inmediatamente para solicitar la prisión preventiva, por lo que el imputado debía permanecer detenido en el penal Santiago 1 hasta que la Corte de Apelaciones resolviera el recurso.

La investigación judicial tiene un plazo inicial de 120 días. Durante ese período deberán esclarecerse la procedencia de las golosinas, su composición definitiva y las responsabilidades penales derivadas de la intoxicación.