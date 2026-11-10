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Fue elegido Papa en 1978, pero falleció a solo 33 días de haber asumido el cargo: Juan Pablo I y los misterios alrededor de su prematura muerte

Su repentina muerte generó miles de teorías sobre las circunstancias. Su última audiencia pública se celebró el 27 de septiembre de 1978, apenas un día antes de su fallecimiento.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Papa Juan Pablo I, Albino Luciani.
Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Foto: vaticannews.va
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El papa Juan Pablo I, de nombre Albino Luciani, fue elegido el 26 de agosto de 1978 y murió apenas 33 días después, el 28 de septiembre, a los 65 años, en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Su repentina muerte convirtió su pontificado en uno de los más breves de la historia de la Iglesia católica, además de darle origen a miles de teorías sobre las circunstancias de su fallecimiento, pese a que la explicación oficial informó sobre un problema cardíaco.

Tumba del papa Juan Pablo I, Albino Luciani, en las grutas vaticanas.
Tumba del papa Juan Pablo I, Albino Luciani, en las grutas vaticanas. Foto: Wikipedia.

Quién fue Juan Pablo I, el papa que estuvo apenas 33 días al frente de la Iglesia

Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Canale d’Agordo, una localidad del norte de Italia. Antes de llegar al Vaticano, fue obispo de Vittorio Veneto y patriarca de Venecia, hasta que el cónclave, convocado tras la muerte de Pablo VI, lo eligió como nuevo pontífice.

Su elección se dio durante la segunda jornada del cónclave, en la cuarta votación. Adoptó el nombre de Juan Pablo I para homenajear a Juan XXIII y Pablo VI, y recibió el apodo de “el papa de la sonrisa”, gracias a su trato cercano y su manera sencilla de comunicarse con los fieles.

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Papa Juan Pablo I, Albino Luciani.
Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Foto: Wikipedia.

Pese a su corto mandato, Luciani llegó a realizar cuatro audiencias generales, cinco rezos del Ángelus y varios encuentros oficiales. Su última audiencia pública se celebró el 27 de septiembre de 1978, apenas un día antes de su muerte.

Cómo murió Juan Pablo I y por qué surgieron sospechas sobre su fallecimiento

La mañana del 29 de septiembre de 1978, el Vaticano recibió una noticia inesperada: Juan Pablo I había sido encontrado muerto en su habitación. La primera comunicación oficial indicó que su secretario personal había hallado el cuerpo y que la causa probable del fallecimiento había sido una trombosis coronaria aguda.

Sin embargo, se conoció, en realidad, que quien encontró al pontífice fue la religiosa Vincenza Taffarel, encargada de llevarle el café por las mañanas. La diferencia entre la primera versión y los testimonios posteriores ayudó al aumento de las especulaciones sobre lo ocurrido durante sus últimas horas.

Papa Juan Pablo I, Albino Luciani.
Casa natal del papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Foto: Wikipedia.

La ausencia de una autopsia y la muerte inesperada de un Papa que llevaba poco más de un mes en el cargo también dieron lugar a libros y teorías que planteaban la posibilidad de un asesinato. Sin embargo, las investigaciones documentales posteriores no encontraron pruebas que demostraran la conspiración.

Una de las reconstrucciones más detalladas fue realizada por Stefania Falasca, vicepostuladora de su causa de beatificación, quien examinó documentos y testimonios sobre las últimas horas del Pontífice. Su investigación respaldó la explicación de una muerte por causas naturales.

Papa Juan Pablo I, Albino Luciani.
Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Foto: Wikipedia.

Qué sucedió después de su muerte y por qué fue beatificado en 2022

La muerte de Juan Pablo I obligó a convocar un nuevo cónclave en octubre de 1978. El elegido fue el cardenal polaco Karol Wojtyła, quien adoptó el nombre de Juan Pablo II y estuvo al frente de la Iglesia católica durante más de 26 años. Así, 1978 pasó a la historia como el año de los tres papas: Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.

Décadas después, el 4 de septiembre de 2022, el papa Francisco presidió la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I en la plaza de San Pedro. La decisión llegó después de que la Iglesia reconociera un milagro atribuido a su intercesión, un paso necesario dentro del proceso de beatificación.

Misa del Papa
El papa Juan Pablo II saludando a una multitud de fieles cuando llegó a la Argentina. Foto: X @NuevosBAires

A pesar de haber ocupado el cargo durante apenas 33 días, Albino Luciani permanece como una figura singular de la historia del Vaticano. Su breve pontificado sigue siendo recordado tanto por su estilo pastoral como por las investigaciones que buscaron esclarecer su repentina muerte.

VaticanoPapa Juan Pablo IPapa León XIV
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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