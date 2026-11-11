Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin meterlas en el lavarropas. Foto: Foto: Gemini

Las zapatillas blancas son un clásico que combina con cualquier estilo, pero el uso diario las deja expuestas a polvo, manchas y marcas que les quitan el aspecto original. Aunque muchos eligen meterlas en el lavarropas, existe una alternativa más cuidadosa para limpiarlas en casa y evitar el desgaste prematuro.

El secreto está en usar agua, jabón neutro y un cepillo de cerdas suaves, con movimientos delicados para retirar la suciedad sin dañar los materiales. Este método permite limpiar tanto la superficie como los bordes de la suela y los sectores cercanos a los cordones, que suelen acumular más mugre.

Además, hacerlo a mano te permite controlar la cantidad de agua y prestar atención a las manchas puntuales, algo especialmente útil en zapatillas de cuero, lona o materiales sintéticos.

Los elementos que necesitás para limpiar las zapatillas blancas

Antes de empezar, conviene reunir algunos elementos básicos que suelen estar en cualquier casa:

Jabón neutro o detergente suave

Un recipiente con agua tibia

Un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo

Un paño de microfibra limpio

Una esponja suave

Papel absorbente o una toalla para el secado

Es importante evitar los cepillos demasiado duros, porque pueden desgastar la tela, rayar acabados o deteriorar materiales delicados.

Las zapatillas blancas suelen ser un imán para la suciedad Foto: Gemini

El paso a paso para limpiar las zapatillas blancas sin lavarropas

Para recuperar el aspecto original, se puede hacer una limpieza manual en pocos pasos:

Retirar los cordones: sacarlos permite limpiar mejor las lengüetas y los sectores que más suciedad acumulan. Eliminar el polvo superficial: pasar un cepillo seco para quitar tierra, pelusas y restos antes de usar agua. Preparar la mezcla: colocar unas gotas de jabón neutro en un recipiente con agua tibia. Cepillar suavemente: humedecer el cepillo y frotar las zonas manchadas con movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión. Limpiar la suela: usar una esponja o un cepillo para retirar las marcas oscuras de los bordes de goma. Retirar los restos de jabón: pasar un paño de microfibra apenas húmedo para quitar la espuma y evitar residuos. Dejar secar: usar una toalla para absorber la humedad y colocar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.

Cómo limpiar los cordones y las suelas para que queden impecables

Los cordones y las suelas son dos de las partes que más suciedad acumulan, por eso conviene limpiarlos por separado.