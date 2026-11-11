Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin meterlas en el lavarropas.

Las zapatillas blancas son un clásico que combina con cualquier estilo, pero el uso diario las deja expuestas a polvo, manchas y marcas que les quitan el aspecto original. Aunque muchos eligen meterlas en el lavarropas, existe una alternativa más cuidadosa para limpiarlas en casa y evitar el desgaste prematuro.
El secreto está en usar agua, jabón neutro y un cepillo de cerdas suaves, con movimientos delicados para retirar la suciedad sin dañar los materiales. Este método permite limpiar tanto la superficie como los bordes de la suela y los sectores cercanos a los cordones, que suelen acumular más mugre.
Además, hacerlo a mano te permite controlar la cantidad de agua y prestar atención a las manchas puntuales, algo especialmente útil en zapatillas de cuero, lona o materiales sintéticos.
Los elementos que necesitás para limpiar las zapatillas blancas
Antes de empezar, conviene reunir algunos elementos básicos que suelen estar en cualquier casa:
- Jabón neutro o detergente suave
- Un recipiente con agua tibia
- Un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo
- Un paño de microfibra limpio
- Una esponja suave
- Papel absorbente o una toalla para el secado
Es importante evitar los cepillos demasiado duros, porque pueden desgastar la tela, rayar acabados o deteriorar materiales delicados.
El paso a paso para limpiar las zapatillas blancas sin lavarropas
Para recuperar el aspecto original, se puede hacer una limpieza manual en pocos pasos:
- Retirar los cordones: sacarlos permite limpiar mejor las lengüetas y los sectores que más suciedad acumulan.
- Eliminar el polvo superficial: pasar un cepillo seco para quitar tierra, pelusas y restos antes de usar agua.
- Preparar la mezcla: colocar unas gotas de jabón neutro en un recipiente con agua tibia.
- Cepillar suavemente: humedecer el cepillo y frotar las zonas manchadas con movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión.
- Limpiar la suela: usar una esponja o un cepillo para retirar las marcas oscuras de los bordes de goma.
- Retirar los restos de jabón: pasar un paño de microfibra apenas húmedo para quitar la espuma y evitar residuos.
- Dejar secar: usar una toalla para absorber la humedad y colocar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.
Cómo limpiar los cordones y las suelas para que queden impecables
Los cordones y las suelas son dos de las partes que más suciedad acumulan, por eso conviene limpiarlos por separado.
- Cordones: retiralos y dejalos en remojo entre 15 y 30 minutos en agua tibia con un poco de jabón suave. Después, frotalos con las manos, enjuagalos y dejalos secar.
- Suelas: pasá un cepillo con agua y jabón para sacar las marcas de tierra y las manchas oscuras. Si quedan marcas superficiales, podés usar una esponja de melamina, siempre sobre la goma y probando primero en una zona pequeña.