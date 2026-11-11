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Los sillones grises pasaron de moda: cuál es el color tendencia para este 2027 y aporta estilo

Los colores inspirados en la naturaleza y las tonalidades cálidas ganaron terreno en la decoración.

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Los sillones grises pasaron de moda: cuál es el color tendencia para este 2027 y aporta estilo.
Los sillones grises pasaron de moda: cuál es el color tendencia para este 2027 y aporta estilo. Foto: Foto: Gemini
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Durante años, los sillones grises dominaron la decoración del living por su versatilidad y facilidad para combinar con otros muebles. Pero las tendencias de interiorismo para 2027 anticiparon un giro: los colores cálidos y naturales empezaron a desplazar a los tonos fríos y neutros, y el verde oliva se posicionó como la alternativa más elegida para renovar el espacio.

Este color aporta personalidad, elegancia y calidez sin resultar demasiado llamativo. Es ideal para quienes buscan transformar el living y dejar atrás los ambientes monocromáticos.

Por qué el verde oliva será el color clave en sillones y butacas

El verde oliva se destaca entre las propuestas de diseño porque combina la profundidad de los tonos naturales con una estética sofisticada.

El verde oliva es el color tendencia.
El verde oliva es el color tendencia. Foto: Foto: Gemini

Una de sus ventajas es que puede convertirse en el protagonista del living sin necesidad de modificar toda la decoración. Además, funciona especialmente bien en tapizados de terciopelo y tejidos con relieve, que realzan sus matices.

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A diferencia del gris tradicional, el verde oliva suma un toque de color y permite crear ambientes más cálidos y personales.

Cómo combinar un sillón verde oliva con el resto de la decoración

No hace falta renovar todos los muebles ni cambiar el color de las paredes para incorporar esta tendencia. La clave está en elegir materiales y tonalidades que acompañen el tapizado.

Las combinaciones más efectivas incluyen madera oscura, que aporta profundidad y refuerza la inspiración natural; beige y blanco roto, que equilibran el ambiente y evitan que el living se vea demasiado oscuro; y detalles dorados en lámparas, marcos o mesas auxiliares para sumar elegancia.

También funcionan los tonos tierra como terracota, marrón y arena, que crean una paleta cálida y armoniosa. Los textiles naturales —mantas de lino, algodón o lana— aportan textura y hacen que el espacio resulte más acogedor.

Una alfombra en tonos claros y una mesa ratona de madera completan la decoración sin sobrecargar el ambiente.

Cómo sumar el verde oliva sin cambiar el sillón

Comprar un sillón nuevo es la forma más directa de adoptar la tendencia, pero no es necesario hacer una inversión importante para actualizar el living.

Una alternativa es usar fundas de sillón en verde oliva, siempre que el modelo permita adaptarlas correctamente. También se pueden incorporar almohadones, mantas o pequeños accesorios de ese color para renovar la estética del ambiente.

Otra posibilidad es combinar el sillón gris que ya está en casa con muebles de madera oscura, textiles en tonos tierra y detalles verdes. Así se logra una decoración más actual sin descartar un mueble que todavía está en buenas condiciones.

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