Fuga de película en San Telmo: el exterrorista Leonardo Bertulazzi de las Brigadas Rojas italianas escapó desde un quinto piso con un arnés

Leonardo Bertulazzi se fugó de su departamento de San Telmo y es intensamente buscado por la PFA.

El italiano Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó del departamento donde cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, mientras esperaba su extradición a Italia. El exintegrante de la organización terrorista Brigadas Rojas habría escapado utilizando un arnés para descender desde el balcón del edificio, pese a contar con vigilancia de la Policía Federal Argentina (PFA) y una tobillera electrónica.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi en San Telmo

El hombre permanecía detenido en una vivienda ubicada en Defensa 649, bajo un régimen de prisión domiciliaria. Según las primeras reconstrucciones, habría descendido desde el quinto piso hasta un terreno baldío lindero, sin ser interceptado por los agentes que custodiaban el departamento.

La ausencia fue detectada durante un cambio de guardia de los efectivos policiales. Al ingresar al departamento, encontraron que Bertulazzi había desaparecido y que la tobillera electrónica permanecía en el lugar.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

Una de las principales cuestiones que investigan las autoridades es cómo consiguió quitarse el dispositivo sin que se activara una alerta. Algunas versiones señalaron que habría utilizado un mecanismo casero para alterar las mediciones del sistema de monitoreo, aunque las circunstancias exactas de la maniobra todavía deben esclarecerse.

Tras confirmarse la fuga, la jueza federal María Servini quedó a cargo de la investigación y se activó un operativo para localizar al ciudadano italiano.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Bertulazzi integró durante la década de 1970 las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos episodios de violencia política en Italia.

La Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Su trayectoria también estuvo vinculada con la estructura logística de las Brigadas Rojas durante el período en el que la organización secuestró y asesinó al ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978.

El italiano había sido detenido en Argentina en 2002 y posteriormente obtuvo la condición de refugiado político, que conservó hasta 2024, cuando fue revocada. Ese mismo año volvió a ser detenido y, en julio de 2025, la Corte Suprema argentina avaló su extradición a Italia.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

Qué dijo su abogado sobre la fuga

El abogado defensor, Rodolfo Yanzon, confirmó la desaparición y aseguró que su cliente atravesaba problemas de salud que, según su postura, impedían trasladarlo en avión. En declaraciones a la agencia italiana ANSA, explicó que la Justicia había rechazado un pedido relacionado con su estado médico y que Interpol estaba preparando su traslado a Italia.

El letrado también sostuvo que Bertulazzi había sufrido episodios cerebrovasculares durante su detención y que tenía estudios médicos pendientes.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, las autoridades intentan reconstruir los movimientos del prófugo y determinar cómo logró escapar del dispositivo de seguridad que debía impedir su salida.