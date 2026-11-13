Crece la tensión entre Argentina y Chile por las Islas Malvinas: un diputado acusó a Estados Unidos de impulsar un conflicto artificial

Carlos Bianchi, diputado chileno Foto: X @CarlosBianchiCh

La tensión diplomática entre Argentina y Chile por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo después de que el diputado chileno Carlos Bianchi cuestionara al canciller argentino, Pablo Quirno, y acusara a sectores vinculados con Estados Unidos de promover un enfrentamiento artificial entre ambos países.

La controversia surgió por las condiciones de navegación de un buque chileno hacia las Malvinas. Según informó Radio Polar, Bianchi rechazó la postura argentina y sostuvo que Chile no necesita autorización de Buenos Aires para navegar hacia el archipiélago.

La fuerte acusación de Carlos Bianchi contra Estados Unidos por las Malvinas

El legislador de la región chilena de Magallanes aseguró que la discusión excede las diferencias diplomáticas entre Argentina y Chile. En declaraciones difundidas por Radio Polar, sostuvo que existirían intereses internacionales detrás de la controversia.

Bianchi denunció la construcción de un “relato artificial” y vinculó la situación con una supuesta estrategia de Estados Unidos para influir en las decisiones políticas de los países del extremo sur del continente.

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Sin embargo, las afirmaciones del diputado representan su interpretación política y no existen pruebas públicas que permitan confirmar una operación estadounidense destinada a generar un conflicto bilateral.

El parlamentario también cuestionó a las autoridades argentinas por instalar, según su visión, una discusión innecesaria sobre los derechos de navegación de Chile.

La Patagonia, el Estrecho de Magallanes y los intereses internacionales

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Bianchi fue la importancia estratégica del extremo austral de Sudamérica, una región que concentra recursos naturales y rutas marítimas relevantes para el comercio internacional.

El diputado mencionó al Estrecho de Magallanes, la Antártida y las reservas de agua dulce como elementos que despiertan el interés de distintas potencias. En ese contexto, hizo referencia a Estados Unidos e Israel y sugirió que estos factores podrían influir en las controversias regionales.

El Estrecho de Magallanes conecta naturalmente los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una vía fundamental para determinadas operaciones marítimas. Además, la cercanía de la Patagonia con la Antártida convierte al territorio austral en un punto estratégico para actividades científicas y logísticas.

No obstante, la relevancia geopolítica de estos espacios no demuestra que exista una intervención extranjera detrás de la actual controversia diplomática.

El buque Danstar y la polémica por los permisos para navegar hacia Malvinas

El conflicto comenzó a partir del viaje previsto del buque chileno Danstar, que busca restablecer una conexión comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas durante diciembre, después de aproximadamente 15 años de interrupción.

La embarcación tiene previsto transportar alimentos, materiales de construcción y repuestos para vehículos, mediante una ruta que reavivó las diferencias sobre las condiciones de navegación.

Vista panorámica de las viviendas en las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia

El canciller argentino Pablo Quirno explicó que existen procedimientos de autorización para determinadas embarcaciones que atraviesan aguas consideradas bajo jurisdicción argentina con destino al archipiélago.

También expresó preocupación por la posibilidad de que estas operaciones favorezcan actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, especialmente proyectos petroleros británicos.

La discusión resulta particularmente sensible porque Argentina mantiene su histórico reclamo de soberanía sobre las Malvinas, actualmente administradas por el Reino Unido.

La respuesta de Chile y las críticas a su propio canciller

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, defendió el principio de libre navegación y rechazó que su país deba solicitar autorización argentina únicamente por el destino de una embarcación.

Su postura se apoyó en las disposiciones internacionales sobre navegación marítima, mientras que Argentina insistió en las obligaciones correspondientes al tránsito por aguas bajo su jurisdicción.

Vista del Estrecho de Magallanes desde Punta Arenas. Foto: Wikipedia

Bianchi también cuestionó la respuesta de la Cancillería chilena, al considerar que debería adoptar una posición más firme frente a los planteos argentinos.

La controversia vuelve a colocar en el centro de la agenda bilateral la soberanía de las Malvinas, las rutas comerciales del Atlántico Sur y los intereses estratégicos en la Patagonia.

Por ahora, el desacuerdo permanece concentrado en las condiciones del viaje del Danstar, mientras que las acusaciones del diputado sobre una supuesta intervención estadounidense continúan sin respaldo probatorio público.