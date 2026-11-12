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Lionel Scaloni dejó afuera a Rodrigo De Paul de la Selección Argentina: los motivos de su ausencia y qué pasará con su futuro

El mediocampista de Inter Miami no fue convocado para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Aunque perdió protagonismo en el equipo, el entrenador todavía no le cerró las puertas a un posible regreso.

Redacción 26 Deportes
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina
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Lionel Scaloni volvió a dejar afuera a Rodrigo De Paul de la convocatoria de la Selección argentina para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. El mediocampista atraviesa un momento de incertidumbre en el conjunto nacional después de haber sido uno de los futbolistas más utilizados durante el ciclo del entrenador.

Por qué Lionel Scaloni dejó afuera a Rodrigo De Paul de la Selección argentina

La ausencia del jugador de Inter Miami no es un hecho aislado. De Paul tampoco había sido incluido en las listas para enfrentar a Bolivia y Burkina Faso, una situación que refleja su pérdida de protagonismo dentro del equipo.

Su última participación con la camiseta albiceleste fue durante la despedida de Lionel Messi ante Benín, en el estadio Monumental. En aquella oportunidad, comenzó como titular y fue reemplazado por Nico Paz a los 15 minutos del segundo tiempo.

El entrenador comenzó a evaluar otras alternativas para el mediocampo, mientras que el rendimiento y la intensidad competitiva de De Paul aparecen entre los factores que complican su regreso. Sin embargo, Scaloni no descartó volver a convocarlo.

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El equipo de Lionel Scaloni puso en marcha su preparación en Ezeiza mientras crece la expectativa por la renovación del contrato del entrenador y la definición de quién heredará la emblemática camiseta número 10 tras la despedida del astro rosarino.

Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.
Rodrigo De Paul compartió dos videos sobre femicidios y el ataque a mujeres trans en Palermo
El futbolista compartió dos videos sobre femicidios y el ataque a mujeres trans en Palermo. Foto: Getty Images North America

Al referirse anteriormente a la situación del volante y de Giovani Lo Celso, explicó que buscaba darles oportunidades a otros jugadores y aseguró que “las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”.

La situación representa un cambio importante para el futbolista de 32 años, que durante buena parte del proceso fue una pieza fundamental del equipo.

De hecho, De Paul acumula 95 partidos bajo la conducción de Scaloni, por encima de Lautaro Martínez, con 84, y Leandro Paredes, con 81. Además, quedó a un encuentro de igualar la marca de Sergio Romero entre los diez futbolistas con más presencias en la historia de la Selección.

Los cambios en la Selección argentina y el futuro de Rodrigo De Paul

La renovación del plantel también está relacionada con las despedidas de algunos de sus principales referentes. Lionel Messi y Nicolás Otamendi anunciaron el cierre de sus etapas en el seleccionado, mientras que Leandro Paredes puso en duda su continuidad.

En ese escenario, Scaloni comenzó a darles mayor espacio a otros futbolistas y a probar nuevas variantes para el mediocampo. Para los próximos compromisos, el entrenador también deberá afrontar varias bajas. Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González quedaron al margen por lesiones, mientras que Paredes y Nahuel Molina no fueron convocados debido a sanciones.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Entre las alternativas aparecen Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos defensores con posibilidades de debutar. También figuran Nico Paz y Matías Soulé como opciones para el ataque.

Por ahora, De Paul no anunció su retiro de la Selección argentina y su continuidad sigue abierta. Aunque quedó fuera de las últimas convocatorias, todavía podría recuperar un lugar si consigue mejorar su rendimiento y volver a convencer al cuerpo técnico.

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