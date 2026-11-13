Colectivos de la Línea 29: cambian los recorridos de los tres ramales y habrá nuevas frecuencias

Cambios en la Línea 29. Foto: Wikipedia

El Gobierno nacional aprobó una reorganización de los tres ramales de la línea 29 de colectivos, que conecta La Boca con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano bonaerense. Los cambios incluyen una nueva cabecera para el servicio que llega a Parque Sarmiento, la extensión del recorrido hasta el Parque de los Niños y modificaciones en el trayecto que une La Boca con Olivos.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 82/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma establece nuevos itinerarios y modifica las frecuencias durante las horas pico, aunque todavía resta confirmar cuándo comenzarán a funcionar los recorridos.

La reorganización también contempla la prestación del servicio durante las 24 horas, con cuadros horarios que deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Cambios en la Línea 29. Foto: Wikipedia

Cómo cambiarán los tres ramales de la línea 29

La modificación alcanza a los servicios A, B y C, operados por la Empresa de Transporte Pedro de Mendoza Comercial e Industrial S.A. Cada uno tendrá cambios específicos en sus recorridos y tiempos de espera:

Ramal A (La Boca-Olivos) : conservará sus cabeceras, pero modificará su paso por Parque Lezama y otros sectores del centro porteño.

Ramal B (La Boca-Parque Sarmiento) : dejará de salir desde La Boca y tendrá su nueva cabecera en Plaza Italia, en el centro de transbordo Pacífico.

Ramal C (La Boca-estación Rivadavia): extenderá su recorrido hasta el Parque de los Niños, en la zona norte de la Ciudad.

Los cambios buscan reorganizar la cobertura de los tres servicios y redistribuir parte del trayecto que actualmente realiza el ramal B. En septiembre, la línea registró 985.306 viajes con tarjeta SUBE, un promedio de 32.844 por día.

El ramal B dejará de salir de La Boca y llegará a Parque Sarmiento desde Palermo

Uno de los cambios principales será para el ramal B, que dejará de unir directamente La Boca con Parque Sarmiento. Su nuevo punto de partida estará en Santa Fe y Thames, junto al centro de transbordo Pacífico, en Plaza Italia.

Desde allí, el colectivo continuará por Luis María Campos, tomará avenida Cabildo a la altura de Juramento y seguirá hacia Saavedra hasta llegar a Vedia y avenida Ricardo Balbín.

De esta manera, el servicio dejará de cubrir el tramo entre La Boca y Palermo que realizaba hasta ahora. A cambio, tendrá intervalos más cortos durante las horas pico: con la flota máxima pasarán de 14 a 10 minutos y con la mínima, de 20 a 16 minutos.

Qué recorrido tendrá el colectivo 29 que une La Boca con Olivos

El ramal A mantendrá sus cabeceras en La Boca y Olivos, pero modificará parte de su recorrido para cubrir sectores que dejará de atender el ramal B.

En dirección a la zona norte, saldrá del corredor del Metrobús del Bajo a la altura de avenida Martín García, continuará por Defensa y avenida Brasil y luego volverá a los carriles exclusivos.

En el regreso hacia La Boca también incorporará cambios: dejará el Metrobús a la altura de Estados Unidos y seguirá por Paseo Colón, Juan de Garay, Bolívar y Martín García antes de reincorporarse al corredor.

La cabecera en Olivos continuará ubicada en Matías Sturiza, entre avenida del Libertador y Juan Díaz de Solís, en el partido de Vicente López.

Este ramal tendrá las frecuencias más cortas de los tres servicios durante las horas pico. Con la flota máxima, el intervalo bajará de siete a cinco minutos; con la mínima, pasará de nueve minutos y 30 segundos a siete minutos.

El ramal C llegará hasta el Parque de los Niños

El servicio que conecta La Boca con la estación Rivadavia del ferrocarril Mitre también tendrá modificaciones. La principal novedad será la extensión del recorrido hasta el Parque de los Niños, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Después de cruzar la avenida General Paz por avenida del Libertador, el colectivo continuará por Francisco Narciso de Laprida y Juan Carlos Cruz hasta llegar a la colectora de avenida Intendente Cantilo.

El tramo final seguirá por Tambor de Tacuarí hasta el acceso al predio de River Plate. La nueva traza permitirá sumar cobertura para el Parque de los Niños, el predio del Tiro Federal y el Centro de Alto Rendimiento del club.

A diferencia de los otros dos servicios, este ramal tendrá intervalos más largos durante las horas pico. Con la flota máxima, pasarán de 10 minutos y 30 segundos a 15 minutos; con la mínima, aumentarán de 16 a 20 minutos.

Cómo quedará la conexión entre Palermo y San Telmo

La reorganización de la línea 29 también generó consultas por la conexión entre Palermo y San Telmo, debido a que el ramal B dejará de cubrir parte de ese trayecto.

Durante la consulta pública realizada en septiembre, uno de los planteos estuvo relacionado con la continuidad del servicio entre ambos barrios. Desde el área técnica de Transporte respondieron que la conexión se mantendrá mediante los ramales A y C.

Según las estimaciones oficiales, durante las horas pico y con la flota máxima prevista habrá 16 servicios por hora entre ambos ramales, frente a los 14 que se tomaron como referencia del esquema anterior.

Además, a partir de otra presentación realizada por el Gobierno de la Ciudad, la Nación ajustó el trazado para que los ramales A y C ingresen al centro de transbordo de Barrancas de Belgrano desde Virrey Vértiz y salgan por Echeverría hacia avenida del Libertador.

Qué pasará con la tarifa y la cantidad de colectivos de la línea 29

La resolución también establece el encuadre tarifario de los servicios. El ramal A, que llega hasta Olivos, continuará bajo el régimen Suburbano I de jurisdicción nacional. En cambio, los ramales B y C estarán alcanzados por el régimen de Distrito Federal.

En cuanto a la flota, la autorización mantiene un rango de entre 52 y 74 vehículos para el conjunto de la línea, tal como figuraba en el esquema aprobado en 2024.

Cambios en la Línea 29. Foto: NA (Daniel Vides)

La garantía de mantenimiento del permiso seguirá establecida en el equivalente a 260.000 boletos mínimos. Además, se mantiene una multa diaria del 1% del valor de esa garantía en caso de incumplimiento de su presentación.

Por último, la Dirección de Gestión Económica de Transporte Automotor incorporará los cambios en la próxima actualización del cálculo de costos e ingresos medios de los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional y de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Por el momento, la resolución aprobó los nuevos recorridos, pero la fecha de implementación efectiva todavía no fue confirmada. También resta que la CNRT apruebe los cuadros horarios correspondientes a la prestación durante las 24 horas.