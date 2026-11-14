Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China

Trump compró acciones de Nvidia en reiteradas oportunidades. Foto: REUTERS/Unsplash

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró entre US$ 1 millón y US$ 5 millones en acciones de Nvidia en mayo de 2025, pocos días antes de que su administración derogara una regulación que restringía la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a China. La información surge de un análisis de las declaraciones financieras públicas del mandatario realizado por la organización anticorrupción DeKleptocracy y publicado por el diario británico The Guardian.

La operación se produjo en un momento clave para la compañía tecnológica, ya que la eliminación de las restricciones comerciales permitió ampliar sus posibilidades de vender procesadores al mercado chino. Tras conocerse la decisión del Gobierno estadounidense, las acciones de Nvidia registraron una suba, de acuerdo con el medio británico.

China fue históricamente uno de los principales mercados de la empresa fundada por Jensen Huang. Entre 2010 y 2022, el país asiático representó aproximadamente una cuarta parte de sus ventas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, operó con Nvidia. Foto: Xinhua.

La compra de acciones de Nvidia antes de eliminar las restricciones a China

La norma que derogó el gobierno de Trump había sido implementada durante la administración de Joe Biden. Su objetivo era fortalecer la industria estadounidense de semiconductores y limitar el acceso de China a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial por motivos de seguridad nacional.

Según reconstruyó The Guardian, el 7 de mayo de 2025 el portal Axios informó que la Casa Blanca eliminaría la regulación al día siguiente. Los títulos de Nvidia cerraron con una suba superior al 3% después de que Bloomberg difundiera inicialmente la noticia.

Desde el Departamento de Comercio justificaron la decisión al considerar que la normativa era “excesivamente compleja y burocrática”.

Cuando trascendieron las primeras operaciones financieras de Trump, la Casa Blanca sostuvo que no existía un conflicto de intereses. Sin embargo, las declaraciones públicas no permiten determinar quién tomó las decisiones sobre cada compra ni si el presidente intervino personalmente para solicitarlas o aprobarlas.

Trump también compró acciones después de autorizar la venta de chips H200

Las operaciones con Nvidia continuaron durante los meses siguientes. En diciembre de 2025, Trump anunció que permitiría a la compañía vender a China sus procesadores H200, una de sus líneas de chips para inteligencia artificial.

En enero de 2026, el Departamento de Comercio aprobó la medida. Los expertos citados por The Guardian señalaron que esos procesadores eran aproximadamente seis veces más potentes que los que estaban disponibles hasta entonces en el mercado chino.

Después del anuncio presidencial, las declaraciones financieras registraron al menos otras tres compras de acciones de Nvidia, cada una por montos de entre US$ 250.001 y US$ 500.000.

El análisis de DeKleptocracy también identificó decenas de operaciones de Trump con títulos de la compañía desde que regresó a la Casa Blanca. Su cartera incluyó además acciones de otras grandes tecnológicas, como Microsoft, Meta y Apple.

La decisión de habilitar las ventas de los H200 también generó cuestionamientos en el ámbito de la política exterior estadounidense. El Consejo de Relaciones Exteriores advirtió que el acceso a esos procesadores podía incrementar la capacidad de los centros de datos chinos dedicados a inteligencia artificial y fortalecer a un competidor tecnológico de Estados Unidos.

Las operaciones financieras coinciden con cambios en Nvidia

La publicación del análisis se produjo en medio de una etapa de cambios en la conducción de Nvidia y de cuestionamientos sobre sus vínculos con China.

Jensen Huang, cofundador de la compañía, dejó sus cargos de presidente y director ejecutivo después de 33 años al frente de la empresa. La directora financiera, Colette Kress, quedó a cargo de la conducción ejecutiva de manera interina.

Jensen Huang, cofundador y exCEO de Nvidia junto a Trump. Foto: REUTERS

La salida de Huang se conoció en un contexto de informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales que motivaron una investigación interna, además de cuestionamientos por su relación con una presunta espía china.

La fortuna de Jensen Huang cayó US$ 20.300 millones en una semana

En paralelo, el retroceso de las acciones de Nvidia tuvo un fuerte impacto sobre el patrimonio de su cofundador. Según Forbes, la fortuna de Jensen Huang descendió a US$ 141.900 millones al cierre del 13 de noviembre de 2026, después de registrar una pérdida de US$ 20.300 millones durante esa semana.

La caída lo hizo pasar del octavo al decimotercer puesto entre las personas más ricas del mundo. Huang posee aproximadamente el 3,5% de Nvidia, por lo que las variaciones en la cotización de la compañía tienen un efecto directo sobre su patrimonio.

El jueves 12 de noviembre, las acciones de la empresa retrocedieron un 4,3%. Ese movimiento provocó una pérdida de US$ 8.200 millones en la fortuna del empresario, la mayor caída diaria registrada por Forbes entre los multimillonarios que sigue.

La volatilidad del sector de inteligencia artificial, los resultados empresariales por debajo de las expectativas y la incertidumbre política también presionaron sobre las cotizaciones de distintas compañías tecnológicas.