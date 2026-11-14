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Quién fue The Doodler, el homicida en serie no identificado que dibujaba a sus víctimas antes de atacarlas

Se cree que se trató de un hombre afroamericano de entre 19 y 25 años, pero aunque la Policía de San Francisco contó con algunos sospechosos, el asesino nunca fue descubierto.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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The Doodler: un asesino serial que nunca fue identificado
The Doodler: un asesino serial que nunca fue identificado Foto: Dominio Público
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Entre 1974 y 1978 tuvieron lugar los asesinatos en serie de Ted Bundy, uno de los homicidas más populares de Estados Unidos. Sin embargo, en esa misma época, también ocurrieron los crímenes de The Doddler, un sujeto que atrapaba a hombres a la salida de discotecas con la excusa de regalarles una caricatura de sí mismos para luego asesinarlos.

A diferencia de Bundy, este individuo jamás pudo ser identificado por la policía y su caso quedó enmarcado en el más completo misterio. Se conservaron, no obstante, algunos datos sobre su fisonomía a partir de testimonios de víctimas que lograron escapar. Pero para conocer mejor esta historia habría que comenzar desde el inicio y con dos preguntas que pueden servir para entender el enigmático caso policial: ¿cómo actuaba The Doddler y qué modus operandi llevaba a cabo para burlar a las fuerzas de seguridad?

Los asesinatos de The Doddler: cinco víctimas confirmadas y un sexto caso en duda

Enero de 1974. San Francisco. El Garabateador se habría trasladado una noche de invierno a una famosa discoteca gay del estado de California, Estados Unidos. De acuerdo al periódico The San Francisco Chronicle, la primera víctima habría sido Gerald Cavanagh. El cuerpo del hombre de 50 años fue encontrado el 27 de enero en Ocean Beach, muy cerca de Ulloa Street y Great Highway. Los análisis forenses indicaron que la víctima había recibido un total de 17 puñaladas. También tenía lesiones compatibles con haberse defendido del atacante.

El identikit de The Doddler, el asesino no identificado que operó en los 70
El identikit de The Doddler, el asesino no identificado que operó en los 70. Foto: Policía de San Francisco

La Policía de San Francisco investigó el hecho, pero nunca hallaron pruebas concluyentes que pudieran dar con el asesino. Y meses más tarde, en junio de 1974, volvió a atacar. La segunda víctima de The Doddler fue Joseph Jae Stevens, un joven que trabajaba en un club nocturno de North Beach. En este caso, la víctima murió a causa de cinco heridas de arma blanca.

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Solo unos días más tarde, las autoridades encontraron el cuerpo de Klaus Christmann, un turista alemán, que había sido asesinado bajo las mismas circunstancias en Ocean Beach. El hombre tenía un profundo corte en la garganta. Para este entonces, los investigadores se percataron que estaban ante los crímenes de un asesino serial que operaba con un patrón: atacaba de noche a varones en discotecas homosexuales de San Francisco.

La cuarta víctima fue Frederick Capin, un enfermero y veterano de la Guerra de Vietnam. Sus restos fueron hallados también en la playa Ocean en el mes de mayo de 1975. El último asesinato confirmado de El Garabateador fue el de Harald Gullberg. Si bien su cuerpo apareció en Lincoln Park en junio de 1975, se cree el homicida lo mató mucho tiempo antes, ya que los restos se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

El sexto caso es el de Warren Andrews, un sujeto que fue agredido en julio de 1975 en Land’s End. La víctima fue encontrada en plena vía pública inconsciente: había sido brutalmente golpeado y si bien estuvo internado por algunas semanas, luego falleció. Las autoridades no pudieron confirmar que Andrews haya sido atacado por The Doddler, aunque lo mantuvieron como posibilidad.

Tras el rastro de The Doddler: la investigación policial en Estados Unidos

En tiempos donde las cámaras de seguridad y las últimas tecnologías de peritaje aún no se habían implementado, ir tras el rastro del asesino en serie en cuestión fue por demás complejo. No obstante, los testimonios de sobrevivientes del criminal fueron esenciales para al menos obtener un identikit del sujeto y entender cómo lograba atrapar a sus víctimas.

Garabateador
La Policía difundió un retrato del sospechoso y hasta se estipuló una recompensa de 250.000 dólares. Foto: Imagen creada con IA

En junio de 1975, un hombre que vivía en el complejo residencial Fox Plaza le contó a la policía que al salir de un bar en San Francisco había conocido a un joven que decía ser dibujante. Como parecía simpático y agradable, le continuó la conversación, mientras éste tomó una servilleta y comenzó a dibujarlo. La víctima aseguró que como la química fluyó lo invitó a su departamento. Sin embargo, ni bien estuvieron dentro de la vivienda, el sujeto comenzó ponerse violento y procedió a atacarlo con un cuchillo. A pesar de haber recibido seis puñaladas, alcanzó a salir del lugar y el asesino huyó.

Las características de The Doodler

El sobreviviente pudo declarar ante la Justicia con detalles no solo cómo fue su ataque, además, describió cómo se veía fisicamente el asesino. El hombre indicó que se trataba de un joven afroamericano de entre 19 y 25 años y con una estatura aproximada de 1,80 metros.

En 1976, la Policía difundió un retrato del sospechoso y hasta se estipuló una recompensa de 250.000 dólares por información valiosa para identificar, detener y condenar al responsable. Sin embargo, a más de 50 años de sus asesinatos, las autoridades nunca pudieron encontrarlo.

A pesar de que se interrogaron a diversos perfiles similares, -de hecho un psiquiatra, según The San Francisco Chronicle- dijo que pudo haber atendido a ese hombre en consulta y lo apuntó como sospechoso- The Doddler continúa siendo un gran enigma en la historia judicial estadounidense. El asesino serial quedó impune y el caso se cerró sin condenas ni juicios de por medio.

Grandes crímenes de la historiaEstados UnidosCrímenes
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

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