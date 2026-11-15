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Dos argentinos fueron detenidos por el ICE: quiénes son y por qué los arrestaron

Se trata de una pareja de acróbatas que vive en Estados Unidos desde hace seis años. Fueron detenidos en el Aeropuerto de Phoenix, en Arizona.

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Los argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron detenidos por el ICE.
Los argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron detenidos por el ICE. Foto: Redes
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este sábado 14 de noviembre a dos argentinos en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Según la información de las autoridades estadounidenses, se trata de una pareja de acróbatas que se encontraban viviendo en el país norteamericano desde hacía más de seis años.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega trabajan actualmente en Universal Studios en Orlando, estado de Florida. Se habían dirigido a Phoenix para estar presentes en el velorio de un amigo. Sin embargo, estando en el aeropuerto fueron interceptados por las efectivos del ICE.

Samuel Sketers, su abogado, indicó que ambos se encuentran en celdas separadas actualmente. Además, mencionó que se “vulneraron sus derechos” ya que los dos poseen los permisos correspondientes tanto para vivir como para trabajar en Estados Unidos.

El ICE detuvo a los argentinos en el Aeropuerto de Phoenix.
El ICE detuvo a los argentinos en el Aeropuerto de Phoenix. Foto: Wikipedia

La detención de dos argentinos en Estados Unidos: cómo y por qué los arrestaron

La explicación que dio ICE para validar su detención tiene que ver con el tiempo de sus permisos. Desde el gobierno de Estados Unidos sostuvieron que los dos argentinos habían excedido el plazo de estadía requerido para la documentación que tenían en su poder.

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Sketers explicó que los jóvenes fueron detenidos sin siquiera acceder a una entrevista previa para conocer en detalle su situación y habló de ciertas “irregularidades” en el proceso de detención. De acuerdo a TN, el letrado aseguró que se trató de “una violación muy grande” a la que se vieron sometidos los argentinos.

“Antes de derivar el caso a la corte de Inmigración debe haber una entrevista. Acá los arrestaron directo y los llevaron a la cárcel”, expresó.

Volviendo a su detención. El ICE también manifestó que tener un permiso de trabajo no exime a las personas de quedar detenidos si se encuentran “anomalías”.

De dónde son los argentinos detenidos por el ICE y qué pidió su familia

Agustín y Gustavo son oriundos de la provincia de Córdoba y, desde hace varios años, se dedican al arte circense. Se conocieron, de hecho, practicando esta disciplina. Sus allegados y amigos confirmaron que se trata de personas “buenas y comprometidas”. También manifestaron su preocupación por el estado de su detención y por las pocas noticias a las que puedan acceder sobre ellos.

En Eloy Federal Contract Facility se encuentra detenido Agustín.
En Eloy Federal Contract Facility se encuentra detenido Agustín Baccega. Foto: ICE

En este momento, Gustavo se encuentra detenido en el Florence Service Processing Center y ya cuenta con un día de audiencia fijada, mientras que su pareja, Agustín, está en Eloy Federal Contract Facility. Por el contrario, él no sabe cuándo podrá hablar con las autoridades judiciales sobre su caso. Se cree que en las próximas semanas habrá novedades sobre el procedimiento judicial al que deberán someterse.

El caso de Gustavo y Agustín como argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos no es el primero. Uno de los más resonantes fue el de Iliana Lick, una niñera de 30 años, que quedó bajo arresto el 11 de julio de 2026 en el Aeropuerto de Filadelfia. La joven recuperó su libertad luego de más de un mes de estar detenida: tuvo que pagar una fianza de 10.000 dólares.

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