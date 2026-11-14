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Donald Trump descartó que un ciberataque haya estado detrás del caos aéreo en Estados Unidos

El presidente norteamericano atribuyó la suspensión de vuelos al deterioro de una infraestructura tecnológica “vieja y rota”, con 55 años de antigüedad. También señaló que nadie se había adjudicado la responsabilidad del incidente.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS
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En medio de la tensión por la cancelación de vuelos en Estados Unidos, Donald Trump señaló al sistema aéreo norteamericano como la causa de la caída que generó un caos que afectó a miles de pasajeros.

En declaraciones al periodista Peter Doocy, de Fox News, el republicano describió a la infraestructura tecnológica como “vieja y rota” y con 55 años de antigüedad.

Vuelos cancelados en Estados Unidos.
Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

En tanto, descartó un ciberataque al considerar que nadie se había adjudicado la responsabilidad del incidente, algo que, según su interpretación, sería habitual si se tratara de un ataque externo de gran escala.

La palabra del secretario de Transporte de Estados Unidos

“Va a seguir fallando”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conferencia en la Casa Blanca al referirse a los equipos antiguos que todavía utiliza la Administración Federal de Aviación.

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Sean Duffy y Markwayne Mullin tras el caos aéreo de Estados Unidos.
Sean Duffy y Markwayne Mullin tras el caos aéreo de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“La solución que aplicamos nos da una indicación bastante clara de que se trató de un problema de una red antigua que dejó de funcionar”, afirmó.

En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la suspensión se decidió por precaución y que “nunca hubo vidas en riesgo”.

La recuperación durará el fin de semana

La FAA levantó la suspensión tras cuatro horas, pero la reanudación de los despegues tendrá un lento regreso a la normalidad.

Vuelos cancelados en Estados Unidos.
Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

La acumulación de cancelaciones y el desplazamiento de aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales amenazaban con prolongar las alteraciones durante el fin de semana.

Duffy dijo que espera una mejora de las operaciones para este sábado, aunque advirtió de que la recuperación sería gradual.

Delta anunció que había reanudado todos sus vuelos programados, pero recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus trayectos antes de acudir al aeropuerto.

Estados UnidosVuelos canceladosDonald Trump
Matias Greisert
Matias Greisert

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