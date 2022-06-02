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Tiago PZK presentó "Nos comemos", su primera colaboración con Ozuna

El cantante urbano lanzó su nuevo tema junto a una de las principales figuras que tiene el reggaetón puertorriqueño. Escuchalo en la nota.

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Tiago PZK y Ozuna. Foto: Prensa.
Tiago PZK y Ozuna. Foto: Prensa.
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El cantante urbano argentino Tiago PZK confirmó su creciente proyección como artista internacional de la mano de su nuevo single “Nos Comemos”, que cuenta con la participación de Ozuna, una de las principales figuras que tiene el reggaetón puertorriqueño desde hace una década.

Producida por Big One, la canción se presenta junto a un video rodado en Miami que cuenta la historia de dos bandas, por un lado la de la dupla de cantantes y Ozuna y por el otro, la de un grupo de mujeres pilotos, que terminan desafiándolos a una carrera de autos.

“Esta colaboración surgió de una forma muy natural, llegué a Miami después de haber tocado en Las Vegas, en el Vibra Urbana. Esa noche fui a una Bresh y ahí nos conocimos con Ozuna. Pegamos buena onda, intercambiamos teléfonos y le compartí el tema por Whatsapp: ese mismo día a la tarde ya tenía su verso grabado”, sostuvo el argentino sobre su primera colaboración con un artista internacional.

Recientemente, el cantante y rapero bonaerense interpretó por primera vez en vivo "Entre nosotros Remix" en los Latin American Music Awards 2022 junto a María Becerra y Lit Killah, en la que se convirtió en la actuación más vista de los premios.

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En marzo de 2022, Tiago se presentó por primera vez en Chile y Argentina, en el marco de las ediciones del Festival Lollapalooza, el primero ante 30 mil personas y el segundo ante otras 80 mil.

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