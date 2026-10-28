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Argentina detectó al mosquito tigre asiático en 33 criaderos hace 18 años: llegó con el comercio internacional y hoy permanece bajo control obligatorio

Los primeros ejemplares fueron encontrados en Misiones. El insecto, originario de Asia, habría aprovechado neumáticos usados y recipientes con agua para atravesar fronteras sin ser detectado.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mosquito
La especie puede reproducirse en poca agua Foto: Instagram @mosquito_alert
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Durante abril de 1998, un grupo de investigadores inspeccionó 161 viviendas de la ciudad de Eldorado, en Misiones. En patios, jardines y espacios domésticos encontraron algo que hasta entonces no había sido documentado en el país: 33 criaderos del mosquito tigre asiático distribuidos en 25 propiedades.

La especie, conocida científicamente como Aedes albopictus, había recorrido una distancia extraordinaria. Su área de origen se encontraba en Asia, pero el crecimiento del comercio internacional le permitió atravesar océanos y alcanzar América. Para fines del siglo XX ya avanzaba sobre Brasil y otras regiones del continente.

Su aparición en la Argentina no fue una introducción planificada, como ocurrió con numerosos animales liberados para fomentar la caza o desarrollar nuevas industrias. El mosquito llegó silenciosamente, oculto en objetos capaces de conservar pequeñas cantidades de agua.

Cómo llegó el mosquito tigre a la Argentina

A diferencia de otros animales introducidos deliberadamente, el mosquito tigre habría ingresado oculto en mercaderías y objetos capaces de acumular agua.

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Mosquito
El mosquito tigre fue detectado en Misiones en 1998 Foto: Instagram @mosquito_alert

Uno de sus principales vehículos de expansión mundial fueron los neumáticos usados. Las cubiertas almacenadas al aire libre acumulan lluvia y ofrecen un ambiente parecido a los huecos de los árboles donde la especie se reproduce naturalmente.

Sus huevos pueden permanecer adheridos a las superficies y resistir períodos desfavorables. Cuando una cubierta es transportada, también pueden viajar huevos o larvas durante miles de kilómetros.

El crecimiento del comercio internacional aceleró su expansión desde Asia hacia América, Europa y África. En Misiones, investigadores también encontraron ejemplares en neumáticos abandonados.

El segundo hallazgo que preocupó a los especialistas

En 2007, casi una década después del primer registro, se confirmó la presencia del mosquito tigre en Puerto Iguazú. Las larvas fueron detectadas en criaderos artificiales ubicados en sectores urbanos y periurbanos.

El descubrimiento llamó especialmente la atención porque ocurrió en una zona de triple frontera, caracterizada por la circulación constante de personas, vehículos y mercaderías entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Cómo reconocer al mosquito tigre asiático

El insecto posee un cuerpo oscuro, patas con bandas blancas y negras y una marcada línea clara sobre el tórax. Los adultos miden aproximadamente entre 5 y 10 milímetros.

Puede reproducirse en platos de macetas, baldes, floreros, latas, cubiertas y otros recipientes con pequeñas cantidades de agua. Las hembras se alimentan de sangre para desarrollar sus huevos, mientras que los machos consumen néctar.

Qué riesgo representa para el país

El mosquito tigre puede actuar como vector de diferentes virus. Sin embargo, su presencia no significa automáticamente que exista transmisión de enfermedades.

Mosquito
Los neumáticos usados favorecieron su expansión Foto: Instagram @mosquito_alert

Una investigación publicada en 2018 determinó que las poblaciones estudiadas en la Argentina resultaban relativamente poco eficientes para transmitir dengue y chikungunya bajo condiciones de laboratorio. Aun así, los especialistas recomendaron sostener la vigilancia.

Actualmente, la especie está considerada en el país como exótica invasora, restringida y de control obligatorio.

La historia comenzó con apenas 33 criaderos descubiertos en patios misioneros. Sin liberaciones planificadas ni grandes anuncios, un insecto diminuto consiguió cruzar continentes y dejar una advertencia: una invasión biológica también puede viajar escondida dentro de una cubierta abandonada.

HistoriaMosquitosEnfermedad
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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