La histórica noche en que Maradona se convirtió en el “quinto integrante” de Queen

El encuentro entre Maradona y Queen Foto: Instagram @queen.argentina

Hay imágenes que no necesitan explicación, pero sí merecen una historia. Una de ellas muestra a Diego Armando Maradona junto a Freddie Mercury, sonrientes, relajados y vestidos con camisetas cruzadas: el Diez con una prenda de inspiración británica y el líder de Queen con la camiseta de la Selección Argentina. Esa postal, tomada en 1981, se transformó con el paso del tiempo en un símbolo inesperado de unión entre dos mundos que parecían lejanos: el fútbol y el rock.

El encuentro ocurrió el 8 de marzo de 1981, en el estadio de Vélez Sarsfield, durante el cierre de la histórica gira de Queen por Argentina, en el marco de la presentación de The Game, uno de los discos más exitosos de la banda británica.

Aquella noche no fue una más. Queen no solo estaba cerrando una serie de conciertos multitudinarios en el país, sino que además estaba protagonizando un hecho cultural enorme para la Argentina de comienzos de los 80, marcada por el contexto de la dictadura militar y por una escena internacional que no solía llegar con frecuencia al país.

Por qué Queen quería conocer a Maradona

Para 1981, Maradona todavía no era el campeón del mundo de México 1986, pero ya era una figura deslumbrante. Venía de consagrarse campeón mundial juvenil en Japón 1979, había brillado en Argentinos Juniors y acababa de llegar a Boca Juniors, donde debutó el 22 de febrero de 1981.

El encuentro entre Maradona y Queen Foto: Instagram @queen.argentina

El interés de Queen por Diego no fue casual. Los músicos británicos seguían el fútbol y habían quedado impactados por una actuación del joven argentino en Wembley, el 13 de mayo de 1980, cuando Argentina cayó 3-1 ante Inglaterra, pero Maradona dejó una jugada memorable que muchos años después sería comparada con su histórico gol a los ingleses en el Mundial de México 1986.

En ese entonces, Maradona era apenas una promesa convertida en realidad. Tenía juventud, carisma, talento y una popularidad que crecía a una velocidad impresionante. Queen, que estaba en la cima de su expansión internacional, quería conocer al futbolista que ya empezaba a ser visto como el gran fenómeno argentino.

El backstage de Vélez: camisetas, risas y una postal histórica

Antes de salir al escenario, Maradona se reunió con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el backstage del estadio José Amalfitani. Allí se produjo el famoso intercambio de prendas: Freddie se puso una camiseta argentina y Diego posó con una remera vinculada a los colores británicos, además de accesorios que pertenecían a los integrantes de Queen.

El encuentro entre Maradona y Queen Foto: Instagram @queen.argentina

La escena fue breve, pero suficiente para quedar grabada en la memoria popular. No se trataba solamente de dos celebridades posando para una cámara: era el encuentro entre el artista que dominaba los escenarios del mundo y el futbolista que estaba destinado a cambiar la historia del deporte.

Años después, Roger Taylor recordó la importancia simbólica de aquella presencia y aseguró que tener al gran ídolo del país era como recibir una bendición, una frase que ayuda a dimensionar lo que significaba Maradona incluso antes de convertirse en leyenda mundial absoluta.

Cuando Freddie presentó a Maradona ante miles de personas

El momento más inolvidable llegó durante el show. Freddie Mercury tomó el micrófono y presentó al futbolista con una frase que hizo explotar al estadio: “I’d like to introduce a friend of yours: Maradona”. En español, algo así como: “Quiero presentarles a un amigo de ustedes: Maradona”.

Diego subió al escenario ante una multitud eufórica. Con la naturalidad que lo caracterizaba, tomó el micrófono y dejó una frase que también quedó en la historia: “Le quiero agradecer a Freddie y a Queen por hacerme tan feliz”. Luego anunció uno de los grandes éxitos de la banda: “Y ahora, Otro muerde el polvo”, en referencia a Another One Bites the Dust.

Ese instante convirtió a Maradona, aunque fuera por unos minutos, en una especie de “quinto integrante” de Queen. La ovación no solo celebraba al ídolo de Boca y de la Selección: también celebraba una mezcla poderosa de música, identidad popular y emoción colectiva.

Un cruce cultural que sobrevivió al tiempo

La foto de Maradona y Freddie Mercury sigue circulando más de cuatro décadas después porque condensa algo difícil de repetir. No es solo nostalgia. Es la prueba de que, a veces, la historia se escribe en segundos: un camarín, una camiseta, una sonrisa y dos figuras irrepetibles compartiendo el mismo espacio.

Freddie Mercury moriría en 1991 y Maradona en 2020, pero aquella imagen quedó como uno de los grandes cruces culturales del siglo XX. En ella conviven la potencia escénica de Queen y la mitología futbolera argentina. También aparece una Argentina que, incluso en tiempos difíciles, encontraba en la música y en el fútbol una forma de emoción colectiva.

La noche en que dos leyendas se reconocieron

El encuentro entre Maradona y Freddie Mercury no fue un simple gesto promocional. Fue una señal de reconocimiento mutuo entre dos talentos desbordantes. Freddie entendió que Maradona era mucho más que un futbolista joven; Diego entendió que Queen era mucho más que una banda de rock.

Por eso, esa noche en Vélez sigue siendo recordada como una de las escenas más fascinantes de la cultura popular argentina. Porque allí, bajo las luces del escenario, el Diez y Freddie Mercury demostraron que las leyendas también pueden admirarse entre sí.