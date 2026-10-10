En 1967, Los Gatos lanzaron “Ayer nomás” con otra letra: la historia detrás del giro que cambió el clásico del rock nacional

Es una de las bandas históricas del rock nacional. Foto: Argentina Beat

El 3 de julio de 1967, Los Gatos publicaron el simple que tenía a La balsa como lado A y Ayer nomás en la cara B. El disco se convirtió en un hito para el rock nacional, pero detrás de la segunda canción había una historia menos conocida: la versión que llegó al público no era la que sus autores habían escrito originalmente: la letra había pasado de la crítica social a una historia de amor por una decisión que tomó Litto Nebbia con el consentimiento de Moris y Pipo Lernoud.

La diferencia entre ambas versiones es sustancial. En el texto original, Lernoud cuestionaba la distancia entre lo que se enseñaba sobre el país y lo que se veía en la calle. En la grabación de Los Gatos, en cambio, el protagonista habla de sus expectativas sentimentales y de la desilusión amorosa. La melodía conservó su lugar, pero el mensaje cambió por completo en un contexto de censura.

La letra original hablaba de la realidad argentina

Moris, cuyo nombre real es Mauricio Birabent, compuso la música, mientras que Pipo Lernoud escribió la letra. La primera versión planteaba una mirada crítica sobre la sociedad argentina y sobre la idea de libertad que se transmitía en las instituciones educativas. La frase “este país es grande” formaba parte de ese contraste entre el discurso aprendido y la experiencia cotidiana.

El tema surgió en una época de fuerte tensión política. En junio de 1966, el golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía había derrocado al presidente Arturo Illia e inaugurado una dictadura que restringió las libertades políticas. En ese contexto, una canción que cuestionaba la realidad del país podía encontrar obstáculos para su difusión.

La escena musical de aquellos años todavía buscaba un espacio para el rock cantado en castellano. Los músicos que frecuentaban lugares como La Cueva y La Perla del Once compartían inquietudes artísticas y una actitud de cuestionamiento a las convenciones de la época. La posibilidad de grabar un disco representaba una oportunidad decisiva para difundir ese movimiento, todavía incipiente.

Moris tocando en 1970. Foto: Wikipedia

Por qué Litto Nebbia cambió la canción

Cuando Los Gatos preparaban su primer lanzamiento discográfico, la compañía RCA objetó la letra original. Según recordó Nebbia en una entrevista, a los responsables del sello les preocupaba el fragmento que aludía a la libertad en el país, en tiempos de Onganía. El músico les propuso entonces a Moris y Lernoud modificar el texto para que el tema pudiera salir.

Litto explicó que sus compañeros aceptaron la propuesta porque entendían la importancia de conseguir una grabación. Lernoud recordó esa decisión en el libro 50 años de rock en Argentina: “En ese momento, en el 67, era muy importante que Los Gatos pudieran grabar”. También aclaró que el cambio no alteraba lo que ellos consideraban el valor del grupo dentro de la escena musical.

Litto Nebbia

La nueva versión convirtió el eje de la canción en una experiencia sentimental. En lugar de describir una sociedad que no respondía a las promesas de libertad, el protagonista expresaba su deseo de encontrar a alguien que lo amara y el desencanto posterior. La transformación permitió que Ayer nomás formara parte del lanzamiento de Los Gatos, junto con La balsa, que se convertiría en uno de los primeros grandes éxitos del rock argentino.

El episodio suele asociarse con la censura de la época, aunque los testimonios también señalan el peso de las decisiones comerciales de la discográfica. Lo documentado es que el sello objetó la letra y que el cambio se realizó con la autorización de los autores.

El artista tiene 83 años y es uno de los bastiones del rock nacional. Foto: Diario La Capital

Moris recuperó la versión original

La historia no terminó con la grabación de Los Gatos. En 1970, Moris incluyó Ayer nomás en Treinta minutos de vida, su primer álbum solista, con la letra original de Lernoud. Esa versión permitió escuchar el sentido social que había quedado afuera del lanzamiento de 1967 y comparar dos interpretaciones de una misma composición.

Con el paso del tiempo, la canción quedó asociada a los comienzos de una generación que buscaba ampliar los límites del rock nacional. Su historia también muestra las negociaciones que podían atravesar los músicos para llegar a una grabación en una industria que todavía desconfiaba del rock en castellano y en un contexto político restrictivo.

De esta manera, Ayer nomás tuvo dos vidas desde su nacimiento: una versión que exponía una mirada crítica sobre el país y otra que hablaba de amor y desilusión. La comparación entre ambas permite recuperar no solo una anécdota de estudio, sino también una parte de la historia cultural de la Argentina de los años sesenta.