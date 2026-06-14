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Güemes: el general que murió a los 36 para que la Patria fuera libre

Defendió los intereses de su provincia y la causa independentista. Ese espíritu de servicio sigue siendo una referencia para la Gendarmería Nacional.

Antonio Arcuri
Por Antonio Arcuri
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Monumento de Martín Miguel de Güemes, Salta
Monumento de Martín Miguel de Güemes, Salta
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Este 15 de junio es feriado en todo el país. Conmemoramos el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Murió el 17 de junio de 1821, con solo 36 años. Lo emboscaron y lo hirieron de muerte los realistas en Salta. Agonizó varios días defendiendo su tierra.

En el escudo del Norte, Güemes fue decisivo para la Independencia. Se hizo cargo de defender el norte argentino contra el avance español. Con Los Infernales —gauchos, paisanos, hombres y mujeres del pueblo— frenó durante seis años la ofensiva realista.

General Martín Miguel de Güemes
General Martín Miguel de Güemes

Conocían el terreno, utilizaban la guerra gaucha y peleaban por su gente. Así aseguraron la frontera. Sin él, no había independencia. Su resistencia en Salta fue clave. Garantizó la retaguardia del proceso independentista. Eso le permitió a San Martín planear y ejecutar la campaña libertadora.

Gracias a Güemes, San Martín pudo liberar Chile y contribuir a la independencia del Perú. Más que militar, como gobernador de Salta no mandaba desde un escritorio. Estuvo cerca de su pueblo. Defendió los intereses de su provincia y la causa independentista. Ese espíritu de servicio sigue siendo una referencia para la Gendarmería Nacional.

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Martín Miguel de Güemes
Martín Miguel de Güemes

Macacha, la otra pieza clave

La historia también nombra a su hermana: María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada, “Macacha”.

Ella sostuvo la inteligencia, la organización política y la resistencia desde adentro. Sin Macacha, no habría sido posible la obra de Güemes. Sin Güemes no habría sido posible la independencia.

Honor y Gloria al único general argentino caído en acción de guerra defendiendo a la Patria.

Martín Miguel de GüemesEfemérides
Antonio Arcuri
Antonio Arcuri

Columnista

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