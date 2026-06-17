La verdad detrás del retrato más famoso de Güemes: cómo se construyó el rostro del héroe que nunca posó

El retrato más difundido de Güemes Foto: Wikipedia

Durante décadas, millones de argentinos vieron en manuales escolares, efemérides y homenajes una imagen de Martín Miguel de Güemes con gesto firme, barba oscura, uniforme militar y una presencia serena casi monumental. Pero hay un dato decisivo que cambia por completo la lectura de ese retrato: Güemes no fue retratado en vida, por lo que la imagen más conocida del prócer es, en realidad, una reconstrucción posterior basada en testimonios, descendientes y decisiones artísticas.

Güemes, un héroe central de la independencia que murió sin dejar un retrato

Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785, inició su carrera militar siendo muy joven e integró las fuerzas que actuaron durante las invasiones inglesas, episodio en el que se recuerda la toma del buque “Justina” encallado frente a Buenos Aires. Más tarde se transformó en una figura clave de la guerra de independencia en el norte, organizó la resistencia gaucha y fue gobernador de Salta, hasta su muerte el 17 de junio de 1821, con apenas 36 años.

El caudillo salteño, prócer argentino Foto: Wikipedia

Ese ritmo de vida ayuda a explicar por qué no dejó una imagen tomada del natural. Según el Museo Histórico Nacional, su trayectoria estuvo atravesada por campañas militares, tensiones políticas y desplazamientos permanentes, en años en que además no abundaban artistas disponibles en el interior del antiguo virreinato. En otras palabras, la ausencia de un retrato no fue un detalle casual, sino una consecuencia de su tiempo, su territorio y su forma de vida.

El primer intento: un dibujo perdido que abrió la iconografía güemesiana

La historia del rostro de Güemes empezó a tomar forma varias décadas después de su muerte. En 1876, el pintor francés Ernest Charton fue impulsado a trabajar en una imagen reconstructiva del prócer, en un contexto en el que todavía vivían familiares y circulaban recuerdos directos o cercanos sobre su apariencia. El Museo Histórico Nacional señala que en esa operación fueron importantes las gestiones de Juan María Gutiérrez y del salteño Juan Martín Leguizamón, interesados en fijar un rostro para el héroe norteño.

Ese retrato de Charton no se conserva, y allí aparece uno de los grandes giros de esta historia: la imagen de Güemes que luego se volvió canónica no nació de una obra sobreviviente, sino de una cadena de reinterpretaciones. La historiadora Laura Malosetti Costa remarca que aquel primer modelo dejó, sin embargo, descendencia visual en litografías posteriores y en la tradición iconográfica que vino después.

El retrato que todos conocen no es “falso”, pero tampoco es literal

La imagen más difundida de Güemes es la que realizó Eduardo Schiaffino a comienzos del siglo XX. Ese trabajo, fechado en 1902, fue decisivo porque consolidó una cara reconocible para el prócer y terminó imponiéndose en biografías, homenajes y materiales escolares. Sin embargo, su valor no radica en la fidelidad fotográfica sino en haber construido un “retrato ideal” a partir de parecidos familiares y relatos transmitidos por quienes conocieron al general o lo habían visto de cerca.

Güemes Foto: Wikipedia

Uno de los datos más interesantes conservados en el Archivo Schiaffino del Museo Nacional de Bellas Artes es una carta de Luis Güemes Castro, nieto del héroe, enviada en 1903, en la que le agradece al pintor “el buen retrato” realizado copiando su propia persona. Ese documento refuerza una idea clave: el rostro más famoso de Güemes fue elaborado mirando a sus descendientes, no a un modelo vivo del prócer.

Schiaffino, además, no sólo definió rasgos físicos. También fijó una puesta en escena: lo vistió con uniforme, lo mostró con los brazos cruzados y con espada, en una postura de autoridad serena. Así, la obra no sólo reconstruyó una cara; también moldeó un tipo de heroísmo visual, el del conductor firme, sobrio y ya convertido en símbolo nacional.

Qué decían quienes lo habían visto

Aunque no exista un retrato hecho en vida, sí sobreviven descripciones que ayudaron a orientar esa reconstrucción. En distintas memorias y biografías se lo presenta como un hombre alto, esbelto, de rasgos delicados, cabello oscuro abundante, barba marcada y una presencia notable. También circularon referencias a una cicatriz en uno de sus párpados, producto de una caída en la infancia. Esas caracterizaciones, repetidas y reelaboradas con el tiempo, alimentaron la imagen posterior que hoy se asocia casi automáticamente con su nombre.

Por qué el rostro de Güemes importa tanto hoy

La pregunta no es sólo cómo era Güemes, sino por qué seguimos necesitando verle la cara. La respuesta está en la propia construcción de la memoria argentina. El reconocimiento nacional de Güemes fue tardío: su figura, central en la defensa del norte y en la llamada Guerra Gaucha, tardó mucho en adquirir la dimensión que hoy tiene en el panteón de los próceres. Recién en 2016 el 17 de junio fue incorporado como feriado nacional en su homenaje.

Esa consolidación simbólica continuó en años recientes. En 2022, el Estado argentino anunció una nueva familia de billetes con heroínas y héroes nacionales, y el de $200 quedó dedicado a Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, un gesto que confirmó hasta qué punto su figura ya forma parte del repertorio visual y político de la nación.

La verdad detrás del retrato más famoso de Güemes

La conclusión es más fascinante que cualquier mito. El retrato más famoso de Güemes no es un engaño, sino una construcción histórica. No muestra al hombre capturado por un pintor en una sesión del natural, sino al héroe reconstruido por una sociedad que necesitó darle un rostro a una de sus figuras decisivas. Entre testimonios, cartas, familiares, litografías y decisiones artísticas, la Argentina terminó creando no una fotografía del pasado, sino una imagen poderosa de su memoria.