Güemes, el nexo decisivo entre San Martín y Belgrano: la historia que sostuvo la independencia desde el Norte

San Martín, Güemes y Belgrano Foto: Archivo

En la historia argentina, Martín Miguel de Güemes suele ser recordado como el gran defensor del Norte y el conductor de la Guerra Gaucha, pero su figura fue mucho más que la de un caudillo militar salteño. Su papel resultó decisivo en un momento crítico: fue el hombre que ayudó a sostener la estrategia de José de San Martín y, al mismo tiempo, construyó con Manuel Belgrano una relación política y militar clave para frenar el avance realista. Sin Güemes, la independencia del actual territorio argentino habría enfrentado un escenario mucho más incierto.

La relación entre Güemes y San Martín que cambió la guerra por la independencia

La conexión entre Güemes y San Martín no fue circunstancial. Según el Instituto Nacional Sanmartiniano, ambos se conocieron y trataron en Buenos Aires durante 1813, donde comenzó a forjarse una relación de confianza mutua. Esa sintonía se profundizó poco después, cuando volvieron a encontrarse en territorio salteño y quedaron asociadas sus figuras a una idea estratégica mayor: liberar América por frentes complementarios. Mientras San Martín proyectaba avanzar por Chile y Perú a través del Pacífico, Güemes debía contener a los realistas en el Norte e impedir que bajaran con fuerza sobre las Provincias Unidas.

Esa coordinación fue esencial para el llamado Plan Continental. El propio Instituto Sanmartiniano remarca que la “guerra gaucha” liderada por Güemes formó parte activa y fundamental de ese diseño militar. No se trató de una acción aislada ni localista: la resistencia en Salta y Jujuy era el muro que le daba tiempo a San Martín para organizar el Ejército de los Andes, cruzar la cordillera y luego avanzar sobre Chile y Perú. Por eso, más que un aliado secundario, Güemes fue un engranaje estratégico del proyecto emancipador.

Por qué Belgrano y Güemes terminaron construyendo una alianza decisiva

La relación entre Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes también fue determinante, especialmente entre 1816 y 1819, cuando Belgrano estaba al mando del Ejército Auxiliar del Alto Perú y Güemes actuaba como jefe de vanguardia y gobernador salteño. Diversos estudios basados en su correspondencia sostienen que entre ambos hubo una relación de amistad, complementación y cooperación militar, atravesada por las urgencias de una guerra en la que faltaban caballos, armas, dinero y alimentos.

Manuel Belgrano y Güemes

Las cartas entre ambos muestran mucho más que una simple relación institucional. En ese intercambio, Belgrano reconocía la importancia de Güemes en la defensa del Norte, le enviaba caballadas cuando podía y buscaba sostener el vínculo incluso en medio de rumores y operaciones políticas que intentaban enemistarlos. Esa correspondencia también revela una coincidencia mayor: ambos entendían que la independencia no podía sostenerse sin unidad, sin respaldo territorial y sin una defensa eficaz de la frontera norte.

El líder de los Infernales que transformó la guerra en el Norte

Uno de los mayores méritos de Güemes fue haber comprendido que la guerra en el Norte no podía librarse de forma convencional. Con apoyo de gauchos, milicianos, pequeños productores, arrieros, artesanos, mestizos, indígenas y personas esclavizadas, construyó una fuerza móvil y de enorme conocimiento territorial. Esa formación fue la base de la División Infernal de Gauchos de Línea, conocida popularmente como Los Infernales, que se convirtió en el corazón de la resistencia norteña.

General Martín Miguel de Güemes

En 1815, además, Güemes se convirtió en el primer gobernador de Salta elegido por una asamblea popular, sin intervención de Buenos Aires, un dato central para entender su fuerte legitimidad política. Desde ese lugar no solo organizó la defensa militar, sino que también articuló recursos locales para mantener la guerra en pie en un contexto de extrema escasez. Esa combinación de liderazgo político, ascendencia popular y capacidad táctica explica por qué su figura sobresalió incluso entre los grandes jefes de la independencia.

El dato histórico que explica por qué San Martín necesitaba a Güemes

Cuando San Martín asumió el mando del ejército que había conducido Belgrano, designó a Güemes jefe de las avanzadas sobre el río Juramento, reconociendo su valor militar y su conocimiento del terreno. Esa decisión no fue menor: significó poner en manos del salteño una zona sensible para la vigilancia y la contención de los realistas. Desde allí, Güemes consolidó una guerra de recursos, desgaste y hostigamiento que resultó devastadora para el enemigo.

José de San Martín Foto: Archivo

La relevancia de esa tarea fue tan grande que distintas reconstrucciones históricas remarcan que sin la presión constante de Güemes en el Norte, la campaña sanmartiniana hacia Chile y Perú habría quedado mucho más expuesta. Mientras el Ejército de los Andes avanzaba hacia el Pacífico, la resistencia gaucha evitaba que el poder realista recuperara margen para bajar sobre el actual territorio argentino. Por eso la relación entre San Martín, Belgrano y Güemes no fue la de tres figuras separadas, sino la de un triángulo político-militar decisivo en la emancipación.

La muerte de Güemes y el legado que selló su lugar en la historia

La etapa final de su vida condensó el dramatismo de toda su trayectoria. Güemes fue herido en una emboscada el 7 de junio de 1821 y murió diez días después, el 17 de junio, a los 36 años, en la Cañada o Quebrada de la Horqueta. Su muerte ocurrió en medio de conspiraciones políticas, tensiones por recursos y la persistencia del frente de guerra. Sin embargo, lejos de apagarse con él, su legado siguió vivo entre sus hombres.

De hecho, el Instituto Nacional Sanmartiniano recuerda que, tras su fallecimiento, los gauchos salteños continuaron la lucha y en julio de 1821 derrotaron a las fuerzas realistas de “Barbarucho” Valdés, expulsándolas definitivamente de Salta. Ese desenlace no solo confirmó la huella de su liderazgo: también mostró que Güemes había construido una organización militar y política que trascendía su figura individual. Allí radica una de las claves de su grandeza.

Hablar de Güemes es hablar de una pieza central de la independencia sudamericana. Fue el hombre que sostuvo la frontera, el conductor que transformó a los gauchos en una fuerza decisiva, el gobernador con respaldo popular y el aliado que San Martín necesitó para su plan continental. Pero también fue el interlocutor militar y político de Belgrano, con quien compartió la tarea de defender el Norte en uno de los momentos más frágiles del proceso revolucionario.