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El impactante cambio físico de El Polaco revolucionó las redes: el comentario de una ex desató una inesperada polémica

El cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de varios meses de gimnasio. Las reacciones no se hicieron esperar y se incendió la polémica.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El Polaco volvió a generar polémica en las redes, pero no por un escándalo amoroso o un video viral, sino porque compartió una serie de imágenes mostrando su cambio físico y pronto, su cuenta de Instagram se llenó de likes y comentarios sobre su nuevo aspecto.

Este cambio, según contó el mismo cantante de cumbia, se debe a un estricto entrenamiento en el gimnasio y a un cambio de alimentación para adaptarse a una vida mucho más saludable. La publicación rápidamente cosechó miles de “Me gusta” y comentarios de sus fanáticos, quienes destacaron el compromiso del cantante con su nueva rutina y el impactante resultado de su transformación.

El cambio físico del Polaco Foto: Instagram elpolaco

No obstante, un comentario inesperado cambió el rumbo de la conversación y desató una ola de reacciones entre los usuarios: se trató del mensaje de Valeria Aquino, madre de una de sus hijas y expareja del músico, cuya intervención dividió opiniones.

“¿Qué estás comiendo, atún? Jajajajajajajajajajaa”, le escribió la agente inmobiliaria, y mientras algunos tomaron sus palabras con humor, otros cuestionaron que eligiera ese espacio para hacer la observación, lo que convirtió el posteo en uno de los temas más comentados del momento.

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El cambio físico del Polaco Foto: Instagram elpolaco

“No podés ser tan desubicada”, “Se come un mujerón”, “¿Cómo te sentirías vos si Barby le comenta a tu novio? Puede ser el padre de tu hija, pero creo que hay cosas que debes ubicarte”, fueron tan sólo alguno de los comentarios que le hicieron, mientras que otros intentaron explicar que simplemente se trata de una broma y que, además, ellos tienen buena relación por su hija Alma.

Cómo fue el cambio físico del Polaco

El referente de la cumbia mostró en las redes sociales cómo fue su transformación con una imagen con el torso descubierto, luciendo sus tatuajes y un importante desarrollo muscular que llamó la atención de sus seguidores.

Detrás de este cambio hubo una combinación de entrenamiento constante y un plan nutricional supervisado por la especialista en nutrición deportiva Soledad Cristiano, quien acompañó al artista durante todo el proceso.

El cambio físico del Polaco Foto: Instagram elpolaco

Hace un tiempo atrás, el Polaco había admitido públicamente que tuvo dificultades con el consumo problemático de sustancias y que eso afectó distintos aspectos de su vida personal y profesional. Por este motivo, explicó que decidió cambiar los hábitos de salud, sobre todo por sus hijas.

Luego de haber estado enfocado en su recuperación y bienestar, el cantante de cumbia llegó a confesar que el ejercicio se convirtió en una herramienta fundamental para mantenerse alejado de las adicciones y concentrado en lo que verdaderamente importa.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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